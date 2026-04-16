Doğa
10
Yeniakit Publisher
Kış bitti bahar geldi şimdi mera zamanı
IHA Giriş Tarihi:

Kış bitti bahar geldi şimdi mera zamanı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış boyunca ağıllarda beslenen küçükbaş hayvanlar, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte meralara salınmaya başlandı.

İran sınırındaki Esendere beldesinde, besiciler dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 6 aydır hayvanlarını kapalı alanlarda tutuyorlardı.

Hayvanlarını kuru ot ve samanla besleyen besiciler, baharın gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla büyük mutluluk yaşıyor.

Dağ eteklerindeki karların çekilmesi ve meraların yeşile bürünmesiyle birlikte hayvanlar, taze otla buluştu.

Hayvanlarını meralara çıkaran yetiştiriciler, dışarıda otlatma döneminin başlamasıyla birlikte artan yem maliyetlerinden de kurtulduklarını ifade etti.

İlkbaharın gelişini sevinçle karşılayan bölge sakinlerinden Hamdi Han, kışın çok zorlu geçtiğini belirterek, "Malum karlar yeni yeni eriyor ve yeşillik çıktı.

Biz de artık hayvanlarımızı meraya, dağlara çıkartıyoruz. Biliyorsunuz 6 aydan fazla süredir hayvanlarımızı içeride besliyorduk.

Şükür bahar geldi ve şimdi hayvanlarımızı dışarıya meraya çıkartıyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz.

İnşallah bu sene kuraklık da yaşanmaz ve biz besiciler açısından bereketli bir yıl olur" dedi.

Bölgedeki besiciler, önümüzdeki günlerde havaların daha da ısınmasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalara çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Dün Şanlıurfa’da yaşanan lise saldırısının ardından bugün de Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydar Aliyev Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Or..
Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia
Gündem

Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia

Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğretmen ve sekiz öğrencinin hayatını kaybettiği, toplamda 9 canın yitip gittiği saldırıda, fail İsa Aras Mers..
Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gündem

Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşu..
İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'..
