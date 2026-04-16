  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekli olduktan sonra bu işe başladı! ‘Burada adeta tedavi oluyorum' Kış bitti bahar geldi şimdi mera zamanı Gülben Ergen, Uğur Dündar ve Müjdat Gezen'e tepki yağıyor: Hiçbir şey olmamış gibi gayet mutlular Süphan Dağı'na çıkamayınca kayarak indiler Altın yeniden yükselişte! Türkiye, Rusya'nın uykularını kaçıran o silahı tanıttı Motorinde büyük indirim! Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp'ında dehşete düşüren detay 'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk
Spor
7
Yeniakit Publisher
Süphan Dağı'na çıkamayınca kayarak indiler
IHA Giriş Tarihi:

Süphan Dağı'na çıkamayınca kayarak indiler

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırındaki Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştiren Polonyalı dağcılar, olumsuz hava şartları nedeniyle zirveye ulaşamadan 3 bin 500 metreden kayarak inişe geçti.

#1
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Süphan Dağı, bu kez uluslararası bir dağcılık etkinliğine ev sahipliği yaptı.

#2
Adilcevaz'daki 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip olan Süphan Dağı'na sabahın erken saatlerinde tırmanışa başlayan Polonyalı dağcılar, havanın rüzgarlı olması nedeniyle zirveye ulaşamadan 3 bin 500 metreden kayarak inişe geçti.

#3
Kar kalitesinin uygun olması, sporcuların güvenli ve keyifli bir şekilde kayarak iniş yapmasına imkan sağladı.

#4
Polanyalı sporcu Michal Ostowicz, Türkiye'nin dağcılık ve kış sporları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Süphan Dağı hem teknik hem de doğal güzellikleri açısından oldukça etkileyici. Burada kayak yapmak bizim için unutulmaz bir deneyim oldu" dedi.

#5
Ostowicz, bir haftadır bölgede olduklarını belirterek, "Hava şartları çok kötü. Dün Nemrut Dağı'na tırmandık, bugün ise Süphan Dağı'na. Ancak sert rüzgar vardı. 3 bin 500 metreden kayakla inişe geçtik" diye konuştu.

#6
Polonyalı dağcıların yaptığı etkinliğin uluslararası tanıtım açısından önemli olduğunu vurgulayan yetkililer, bu tür organizasyonların artmasının hem turizme hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Dün Şanlıurfa’da yaşanan lise saldırısının ardından bugün de Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydar Aliyev Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Or..
Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia
Gündem

Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia

Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğretmen ve sekiz öğrencinin hayatını kaybettiği, toplamda 9 canın yitip gittiği saldırıda, fail İsa Aras Mers..
Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gündem

Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşu..
İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23