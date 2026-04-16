Petrol kararı sonrası sessizliğini bozdu: Türkiye riski göze alacağız dedi, şimdi diğerlerini bekliyoruz
Türkiye'nin Somali'deki petrol faaliyetleri devam ederken ülkenin Petrol Kurumu Başkanı Abdulkadir Adan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Abdulkadir Adan, Türkiye'nin birçok konuda öncü olduğunu ve onların arkasında ülkeye yatırımlar yağmaya başladığını söyledi.
Abdulkadir Adan yaptığı açıklamada, "Türkiye riski göze alacağız ve kardeşleriniz olarak sizin yanınızda duracağız dedi. Bakalım şimdi diğer ülkeler öne çıksın onları bekliyoruz. Türk gemileri şu anda bizimle buradalar ve dediklerini yaptılar" dedi.
Adan açıklamasının devamında şunları söyledi: Mogadişu’daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı, net bir örnektir. Havalimanı çalışır durumda değilken Türk Hava Yolları uluslararası uçuşlara başladı.
Bugün, birçok uluslararası havayolu şirketi orada faaliyet gösteriyor ve birçok Somalili, hizmetleri boyunca istihdam ediliyor. Türkiye işe başladı ve şimdi dünyanın dört bir yanından diğerleri bunu takip etti.
