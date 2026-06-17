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#1
Foto - Motorin fiyatlarına yeni indirim geldi!

Dev petrol tankerleri rotalarını açık denizden Hürmüz Boğazı'na çevirdi ve ham petrol almak için sıraya girmeye çalışıyor.

#2
Foto - Motorin fiyatlarına yeni indirim geldi!

Petrol arzının açılacak olması fiyatlarda indirimi gündeme getiriyor. Petroldeki düşüş de akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,83 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim akaryakıt pompa fiyatlarına 46 kuruş olarak yansıyacak.

#3
Foto - Motorin fiyatlarına yeni indirim geldi!

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 64,40 liraya, Ankara'da 65,51 liraya, İzmir'de 65,79 liraya, doğu illerinde ise 67,24 liraya gerilemesi bekleniyor.

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