Mete Yarar'dan Türkiye için kritik Yemen sözleri: Hard Power çoğunlukla sorun oluşturur
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin Yemen'e asker göndermesi halinde yaşanacak olası senaryoyu katıldığı canlı yayında anlattı.a
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin Yemen'e asker göndermesi halinde yaşanacak olası senaryoyu katıldığı canlı yayında anlattı.a
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı canlı yayın programında son günlerde gündemi meşgul eden "Türkiye Yemen'de askeri operasyona katılacak mı?" tartışmalarına masaya yatırdı. Türkiye'nin kurmay aklına ve devlet geleneklerine dikkat çeken Yarar, devletin bu konulardaki alacağı reaksiyonlara güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türk ordusunun gittiği her yerde sorunları çözdüğünü belirten Yarar, Türkiye'nin Yemen'de herhangi bir askeri operasyona girmeyeceğini net bir dille ifade etti.
Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin olduğuna işaret eden Mete Yarar, geçmişte de benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:
"Giden unsurlar zaten aşağı yukarı belirgindi. Geçmişte de gitti. Hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri, muhtemelen operasyonun planlanması ve savunmayla ilgili işbirliği yapacak olan birimler ve belki orada eğitim faaliyetlerini icra etmek için özel kuvvetlerden bir grup ve bir komanda birliği gidebilir. Ama bunların hiçbiri karşı tarafa geçip yani Yemen'e gidip Yemen'de bir operasyon yapacağı söylemi üzerine değil. Türkiye hiç başkasının savaşının bir parçası olmaz ve gittiği yerde Müslüman kanının dökülmesine de fırsat vermez."
Türkiye'nin bölgesel bir güç olmak isterken sert gücünü dengeli bir şekilde kullandığını belirten Yarar, Suriye, Libya, Azerbaycan, Kıbrıs, Irak ve Sudan örneklerini verdi. Türkiye'nin hiçbir zaman bir katliamın sorumlusu olmadığını ve sorun yaratan değil, sorun çözücü bir aktör olarak hareket ettiğini vurgulayan Yarar, şu ifadeleri kullandı:
"Hard Power çoğunlukla sorun yaratır biliyor musunuz? Sorunu ortadan kaldırmaz. Ama Türkiye'nin denklemlere girdiği ve askeri güç kullandığı her yerde sorun çözülebiliyor. Türkiye o geçmişten, ta imparatorluk geleneklerinden gelerek büyük devlet olmanın özelliklerini bir şımarıklığa döndürmüyor. Devletin içinde çalışmış bir insan olarak bu devletin terbiyesini, bu devletin bakış açısını aşağı yukarı bilirim ve o yüzden de her defasında Allah göstermesin bizi yanıltmıyor. Çünkü o çok uzun geleneklerden gelen bir edeptir. Ve o edep, devlet adabı ve edebi devam ediyor Türkiye'de." KAYNAK: YENİ ŞAFAK
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23