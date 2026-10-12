Mete Yarar'dan Türkiye için kritik Yemen sözleri: Hard Power çoğunlukla sorun oluşturur

"Giden unsurlar zaten aşağı yukarı belirgindi. Geçmişte de gitti. Hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri, muhtemelen operasyonun planlanması ve savunmayla ilgili işbirliği yapacak olan birimler ve belki orada eğitim faaliyetlerini icra etmek için özel kuvvetlerden bir grup ve bir komanda birliği gidebilir. Ama bunların hiçbiri karşı tarafa geçip yani Yemen'e gidip Yemen'de bir operasyon yapacağı söylemi üzerine değil. Türkiye hiç başkasının savaşının bir parçası olmaz ve gittiği yerde Müslüman kanının dökülmesine de fırsat vermez."