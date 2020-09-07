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Teknoloji-Bilişim
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Çok şaşıracaksınız! Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor?

2020-09-07 08:27:25
Çok şaşıracaksınız! Modeminize patates taktığınızda bakın neler oluyor?

Pratik bilgiler günlük yaşamda çok işe yarıyor. Onlardan en ilginci de modeme patates takılınca ortaya çıkan sonuç. Peki modeminize patates taktığınızda neler olur? İşte çok şaşıracağınız pratik bilgiler...

#1
Foto - Öz amaçlarından farklı alanlarda kullanılan malzemelere hayret edeceksiniz. İşte hayat kurtaracak birbirinden ilginç pratik bilgiler. Sarımsağın bu faydasına inanamayacaksınız. Sarımsak, içerdiği kimyasallar nedeniyle, uzun süre direkt cilde temas ettiğinde üçüncü dereceden yanıklara neden olabilir.

Öz amaçlarından farklı alanlarda kullanılan malzemelere hayret edeceksiniz. İşte hayat kurtaracak birbirinden ilginç pratik bilgiler. Sarımsağın bu faydasına inanamayacaksınız. Sarımsak, içerdiği kimyasallar nedeniyle, uzun süre direkt cilde temas ettiğinde üçüncü dereceden yanıklara neden olabilir.

#2
Foto - Makarna kurtarıcı yemeklerimizden biri. Evde yemek olmadığında, karınlar aç ama bekleme sabrı olmadığında direkt sarıldığımız besinlerden biri. İtalya gibi, makarnayı çok seven ülkelerde ise makarna yapmak, bir sanat gibi görülüyor. Peki sizde o acele ile makarna suyunu lavaboya dökenlerden misiniz? Eğer öyleyse ölümcül bir hata yapıyorsunuz demektir.

Makarna kurtarıcı yemeklerimizden biri. Evde yemek olmadığında, karınlar aç ama bekleme sabrı olmadığında direkt sarıldığımız besinlerden biri. İtalya gibi, makarnayı çok seven ülkelerde ise makarna yapmak, bir sanat gibi görülüyor. Peki sizde o acele ile makarna suyunu lavaboya dökenlerden misiniz? Eğer öyleyse ölümcül bir hata yapıyorsunuz demektir.

#3
Foto - Bildiğiniz üzere makarna nişastalı bir besindir. Pişirildiğinde o nişastanın bir kısmı suya sızar. Makarna suyunun bulanık ve kirli gözükmesinin sebebi budur. Bu nişastalı, tuzlu makarna suyunu makarna sosunuzun mükemmel ipeksi bir kıvama ulaşması için kullanabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere makarna nişastalı bir besindir. Pişirildiğinde o nişastanın bir kısmı suya sızar. Makarna suyunun bulanık ve kirli gözükmesinin sebebi budur. Bu nişastalı, tuzlu makarna suyunu makarna sosunuzun mükemmel ipeksi bir kıvama ulaşması için kullanabilirsiniz.

#4
Foto - Makarnanızdaki su, sosunuzdaki yağdan ayrıldığında tabağınızın kenarlarında kırmızı, sulu birikintiler meydana gelir. Bu pek de iştah açıcı bir görüntü değildir. İşte makarnayı haşlamak için kullandığınız makarna suyu bu ikisinin ayrılmasını engelleyerek bu görüntüye engel olur. Ayrıca sosunuzun kıvamını zenginleştirerek daha önce deneyimlemediğiniz lezzette bir tat oluşturur. Peki, makarna suyunu israf etmeden haşlanmış makarnanızı nasıl çıkarırsınız? Süzgecinizin altına bir kap yerleştirerek makarna suyunu buraya akıtın. Makarnalarınızı haşlarken daha az su kullanın. Makarnanın güzel haşlanması için tonlarca suya ihtiyacınız olduğunu sanabilirsiniz ama tüm bu su gereksizdir ve makarnadaki nişastayı seyreltmekten başka bir işe yaramaz. Makarnanıza gereğinden fazla su eklemeyin ve yapışmasını önlemek için pişirirken sık sık karıştırın. Eğer makarnanızla aynı anda sosunuzu da pişiriyorsanız, makarna tenceresinden birkaç yemek kaşığı makarna suyunu direk sosunuza ekleyebilirsiniz. Arta kalan makarna suyunu sakın atmayın. Soğumaya bırakın ve bir buz tepsisine yerleştirerek dondurucuya koyun. Daha sonra makarna suyunuzu çorbalara, soslara, salçalarınızı ve zengin kıvama gelmesini istediğiniz her türlü yemeğe ekleyebilirsiniz.

Makarnanızdaki su, sosunuzdaki yağdan ayrıldığında tabağınızın kenarlarında kırmızı, sulu birikintiler meydana gelir. Bu pek de iştah açıcı bir görüntü değildir. İşte makarnayı haşlamak için kullandığınız makarna suyu bu ikisinin ayrılmasını engelleyerek bu görüntüye engel olur. Ayrıca sosunuzun kıvamını zenginleştirerek daha önce deneyimlemediğiniz lezzette bir tat oluşturur. Peki, makarna suyunu israf etmeden haşlanmış makarnanızı nasıl çıkarırsınız? Süzgecinizin altına bir kap yerleştirerek makarna suyunu buraya akıtın. Makarnalarınızı haşlarken daha az su kullanın. Makarnanın güzel haşlanması için tonlarca suya ihtiyacınız olduğunu sanabilirsiniz ama tüm bu su gereksizdir ve makarnadaki nişastayı seyreltmekten başka bir işe yaramaz. Makarnanıza gereğinden fazla su eklemeyin ve yapışmasını önlemek için pişirirken sık sık karıştırın. Eğer makarnanızla aynı anda sosunuzu da pişiriyorsanız, makarna tenceresinden birkaç yemek kaşığı makarna suyunu direk sosunuza ekleyebilirsiniz. Arta kalan makarna suyunu sakın atmayın. Soğumaya bırakın ve bir buz tepsisine yerleştirerek dondurucuya koyun. Daha sonra makarna suyunuzu çorbalara, soslara, salçalarınızı ve zengin kıvama gelmesini istediğiniz her türlü yemeğe ekleyebilirsiniz.

#5
Foto - Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.

Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.

#6
Foto - Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.

Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.

#7
Foto - Zencefili soymak için kaşık kullanabilirsiniz.

Zencefili soymak için kaşık kullanabilirsiniz.

#8
Foto - Muzun daha uzun süre dayanması için koparıldığı yere plastik sarmanız yeterlidir.

Muzun daha uzun süre dayanması için koparıldığı yere plastik sarmanız yeterlidir.

#9
Foto - Elmaların renk değiştirmesini de 2 ölçek su ve 1 ölçek bal ile önleyebilirsiniz.

Elmaların renk değiştirmesini de 2 ölçek su ve 1 ölçek bal ile önleyebilirsiniz.

#10
Foto - Wi-fi – Patates / İçeriğindeki su ve kimyasallar dolayısıyla patates, Wi-Fi sinyallerini çekip yansıtabilir. Dolayısıyla internetiniz daha iyi çeker.

Wi-fi – Patates / İçeriğindeki su ve kimyasallar dolayısıyla patates, Wi-Fi sinyallerini çekip yansıtabilir. Dolayısıyla internetiniz daha iyi çeker.

#11
Foto - Sarımsağı kolayca soymak için dişlerini bıçağın yan tarafıyla ezmeniz yeterlidir. Kabukları kolayca ayrılacaktır.

Sarımsağı kolayca soymak için dişlerini bıçağın yan tarafıyla ezmeniz yeterlidir. Kabukları kolayca ayrılacaktır.

#12
Foto - Fazla yumuşamış tereyağını bir kase içerisinde buza batırırsanız hızlıca donacaktır.

Fazla yumuşamış tereyağını bir kase içerisinde buza batırırsanız hızlıca donacaktır.

#13
Foto - Yarı yumuşak peynirleri ortalığı kirletmeden rendelemek için 30 dakika önceden buzluğa koymanız yeter.

Yarı yumuşak peynirleri ortalığı kirletmeden rendelemek için 30 dakika önceden buzluğa koymanız yeter.

#14
Foto - Patatesi önce kaynar suya sonra da buza koyarsanız kabuğundan kolayca ayırabilirsiniz.

Patatesi önce kaynar suya sonra da buza koyarsanız kabuğundan kolayca ayırabilirsiniz.

#15
Foto - Limon gibi asitli meyveleri daha sulu hale getirmek için mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız yeterli.

Limon gibi asitli meyveleri daha sulu hale getirmek için mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız yeterli.

#16
Foto - Tereyağı buzdolabında fazla donduysa ve hemen kullanmanız gerekiyorsa rendeleyerek ihtiyacınız kadarını elde edebilirsiniz.

Tereyağı buzdolabında fazla donduysa ve hemen kullanmanız gerekiyorsa rendeleyerek ihtiyacınız kadarını elde edebilirsiniz.

#17
Foto - Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

#18
Foto - Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.

Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.

#19
Foto - Yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için kaynattığınız suya bir miktar sirke veya karbonat ekleyin.

Yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için kaynattığınız suya bir miktar sirke veya karbonat ekleyin.

#20
Foto - Patatesleri doğradıktan sonra soğuk suda bekletirseniz kahverengileşmesini önlersiniz.

Patatesleri doğradıktan sonra soğuk suda bekletirseniz kahverengileşmesini önlersiniz.

#21
Foto - Parmağınıza kıymık batarsa... Zarar görmüş bölgenin üzerine iyice olgunlaşmış bir muzun birkaç dilimini koyun ve bir bandajla kapatın. Muzun içindeki enzimler ciltteki yabancı maddenin çıkmasını kolaylaştıracaktır.

Parmağınıza kıymık batarsa... Zarar görmüş bölgenin üzerine iyice olgunlaşmış bir muzun birkaç dilimini koyun ve bir bandajla kapatın. Muzun içindeki enzimler ciltteki yabancı maddenin çıkmasını kolaylaştıracaktır.

#22
Foto - Burnunuz tıkalıysa... Bir kaba ılık su koyun ve içine biraz tuz dökün. Bu tuzlu suyu hafifçe burnunuza çekip bırakın.Tuzlu su burundaki damarları rahatlatacak. Burnunuz açılacak ve rahatça nefes alabileceksiniz.

Burnunuz tıkalıysa... Bir kaba ılık su koyun ve içine biraz tuz dökün. Bu tuzlu suyu hafifçe burnunuza çekip bırakın.Tuzlu su burundaki damarları rahatlatacak. Burnunuz açılacak ve rahatça nefes alabileceksiniz.

#23
Foto - Ağız kokusunun sebebi çoğunlukla susuzluktur. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen iki bardak su için.Eğer ana yemeğinizin yanında maydanoz varsa onu mutlaka tüketin. Çünkü maydanoz nefesi anında yenileyici özel kimyasallar içerir.

Ağız kokusunun sebebi çoğunlukla susuzluktur. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen iki bardak su için.Eğer ana yemeğinizin yanında maydanoz varsa onu mutlaka tüketin. Çünkü maydanoz nefesi anında yenileyici özel kimyasallar içerir.

#24
Foto - Kulağa garip gelebilir ama birkaç yudum turşu suyu için. Bu, anında gevşemenizi ve ağrının giderilmesini sağlar.

Kulağa garip gelebilir ama birkaç yudum turşu suyu için. Bu, anında gevşemenizi ve ağrının giderilmesini sağlar.

#25
Foto - Topuklarınız sertleşiyorsa… Ayaklarınıza bir su şişesi ile iki-üç dakika boyunca masaj yapın. Bu işlem sayesinde ayak tabanınızdaki çukur bölge gerilir ve topuğunuzun düzleşmesini engellemiş olursunuz.

Topuklarınız sertleşiyorsa… Ayaklarınıza bir su şişesi ile iki-üç dakika boyunca masaj yapın. Bu işlem sayesinde ayak tabanınızdaki çukur bölge gerilir ve topuğunuzun düzleşmesini engellemiş olursunuz.

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