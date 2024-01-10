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MİT, MOSSAD casuslarının, HAMAS mücahitlerine yönelik suikast girişimlerini nasıl önledi? Şok gerçek ortaya çıktı

2024-01-10 22:50:20
MİT, MOSSAD casuslarının, HAMAS mücahitlerine yönelik suikast girişimlerini nasıl önledi? Şok gerçek ortaya çıktı

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, MOSSAD casuslarının Hamas mücahitlerine yönelik suikast girişimlerini nasıl önlediğine dair bomba ayrıntılar verdi. Orakoğlu, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - MİT, MOSSAD casuslarının, HAMAS mücahitlerine yönelik suikast girişimlerini nasıl önledi? Şok gerçek ortaya çıktı

“Bilindiği gibi uluslararası casusluk kapsamında Türkiye’de İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a çalışan casuslara ilişkin detaylar savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. MOSSAD ile bağlantılı casuslar Filistin ve HAMAS mücahitleri ve Suriye uyruklu kişiler hakkında İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri toplamakla görevlendirildi. Casuslar aktardıkları bilgiler karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler aracılığıyla ödeme aldı. MOSSAD internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan operasyon ekibi kurdu. Profesyonelce yapılması gereken taktik işlerde özel dedektifler kullanıldı. Dedektiflere keşif, tahkikat, fotoğraf, video, bilgi, belge, canlı takip etme, takip cihazı yerleştirme ve siber faaliyetler görevleri verildi. Ayrıca devletin veri tabanındaki verilere ulaşmaları istendi. Casuslar İsrail İstihbarat Servisi Çevrim İçi Operasyon Merkezi’nin (İÇOM) talebiyle Filistin uyruklu şahısları ve HAMAS bağlantılı kişileri takip etti. İÇOM’un ilk hedefi Türkiye’de yaşayan HAMAS’ın üst düzey mücahitleri ve aileleri olacaktı.

#2
Foto - MİT, MOSSAD casuslarının, HAMAS mücahitlerine yönelik suikast girişimlerini nasıl önledi? Şok gerçek ortaya çıktı

7 FARKLI GSM HATTININ DEŞİFRE EDİLMESİ CASUSLARI VE FAALİYETLERİNİ AÇIĞA ÇIKARDI Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın MOSSAD’ın Türkiye’de yaşayan HAMAS mücahitleri ve Filistinlilere yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratı doğrultusunda yaptığı operasyonlarda yakalanan 34 şüpheliden 15’inin Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme” suçundan tutuklanması ile MOSSAD Türkiye’de bir kez daha darbe yemiş oldu. MİT bu başarıya İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi’nin (İÇOM) kullandığı 7 farklı GSM hattını deşifre ederek ulaştı.

#3
Foto - MİT, MOSSAD casuslarının, HAMAS mücahitlerine yönelik suikast girişimlerini nasıl önledi? Şok gerçek ortaya çıktı

Bu hatlarla Türkiye’deki casuslarla irtibat kuran MOSSAD’ın, daha sonra Telegram ve WhatSapp uygulamaları ile sosyal medya hesapları üzerinden görüşmeye devam ettiği belirlendi. MOSSAD’ın tüm faaliyetlerinin, Türkiye’de ikamet eden HAMAS mücahitleri ve Filistin uyruklu kişileri ve ailelerini hedef almayı amaçladığı kaydedildi. (…)”

#4
Foto - MİT, MOSSAD casuslarının, HAMAS mücahitlerine yönelik suikast girişimlerini nasıl önledi? Şok gerçek ortaya çıktı

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