MİT, MOSSAD casuslarının, HAMAS mücahitlerine yönelik suikast girişimlerini nasıl önledi? Şok gerçek ortaya çıktı

“Bilindiği gibi uluslararası casusluk kapsamında Türkiye’de İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a çalışan casuslara ilişkin detaylar savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. MOSSAD ile bağlantılı casuslar Filistin ve HAMAS mücahitleri ve Suriye uyruklu kişiler hakkında İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri toplamakla görevlendirildi. Casuslar aktardıkları bilgiler karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler aracılığıyla ödeme aldı. MOSSAD internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan operasyon ekibi kurdu. Profesyonelce yapılması gereken taktik işlerde özel dedektifler kullanıldı. Dedektiflere keşif, tahkikat, fotoğraf, video, bilgi, belge, canlı takip etme, takip cihazı yerleştirme ve siber faaliyetler görevleri verildi. Ayrıca devletin veri tabanındaki verilere ulaşmaları istendi. Casuslar İsrail İstihbarat Servisi Çevrim İçi Operasyon Merkezi’nin (İÇOM) talebiyle Filistin uyruklu şahısları ve HAMAS bağlantılı kişileri takip etti. İÇOM’un ilk hedefi Türkiye’de yaşayan HAMAS’ın üst düzey mücahitleri ve aileleri olacaktı.