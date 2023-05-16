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Dünya
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Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

2023-05-16 10:00:29
Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

Yaşamını kağıt toplayarak sağlayan Ali El Sharkawi’nin en büyük hayali şampiyon olmak.

#1
Foto - Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

Mısır’ın Tanta kentinde yaşayan 29 yaşındaki Ali El Sharkawi, gündüzleri çöplerden kağıt toplayarak geçimini sağlarken akşamları spor salonunda vücut geliştirme antrenmanı yapıyor.

#2
Foto - Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

Henüz 17 yaşında vücut geliştirme sporuyla tanışan ve bir çok yerel ve ulusal yarışmada derece yapan El Sharkawi'nin hedefi bir gün dünya şampiyonu olmak.

#3
Foto - Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

#4
Foto - Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

#5
Foto - Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

#6
Foto - Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

#7
Foto - Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

#8
Foto - Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

#9
Foto - Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

#10
Foto - Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

#11
Foto - Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak

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