2023-05-16 10:00:29 Mısırlı kağıt toplayıcının hayali şampiyon olmak
Yaşamını kağıt toplayarak sağlayan Ali El Sharkawi’nin en büyük hayali şampiyon olmak.
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Yaşamını kağıt toplayarak sağlayan Ali El Sharkawi’nin en büyük hayali şampiyon olmak.
Mısır’ın Tanta kentinde yaşayan 29 yaşındaki Ali El Sharkawi, gündüzleri çöplerden kağıt toplayarak geçimini sağlarken akşamları spor salonunda vücut geliştirme antrenmanı yapıyor.
Henüz 17 yaşında vücut geliştirme sporuyla tanışan ve bir çok yerel ve ulusal yarışmada derece yapan El Sharkawi'nin hedefi bir gün dünya şampiyonu olmak.
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