Mısır'daki sfenkslere benzetiliyor: Arıburnu Yarları

Dr. Öğr. Üyesi Atabay, Anzak askerlerinin, Kabatepe'nin kuzeyinin karanlık olması ve sapmadan dolayı Küçük Arıburnu ve Büyük Arıburnu bölgesine çıkarma yaptığını, çıkarma yapılan bölgenin kuzeyi ve eteklerinde sadece Türk askerinin gözetleme postalarının bulunduğunu, Anzak askerlerini ilk onların karşıladığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Anzak askerleri burası sığ olduğu için açıkta demirlediler, oradan layterlerle (hafifletici, aktarmacı deniz aracı) kıyıya yaklaştılar. Kıyıdaki gözetleme postaları ilk Anzak askerlerine ateş eden birlikler oldu. 27. Alay'ın 3. Taburu'na ait bölükler bulunuyordu. Gemiyle sürekli olarak kıyıya asker sevk edildiği için kıyıdaki nöbetçi postaları bunlarla baş edememiş. Mermilerinin azalması ve birliklerinin geri çekilmesi sonucu Anzak askerleri 25 Nisan'da kıyıya çıktılar, yamaçlardan 3 kol halinde tırmanmaya başladılar. Burasının hem dik olması hem de geniş yarlar bulunması sebebiyle çıkmaları çok zor olmuştur."