Miras kalacak herkesi ilgilendiriyor! Mirastan en çok payı o evlatlar alacak

Miras sahibi mal varlığının paylaşımında çocukları arasında farklı oranlar belirlemek istiyorsa, bu isteğini resmi bir vasiyetname ile belgelemelidir. Burada önemli olan nokta miras bırakacak kişinin, mal varlığının yarısını çocukları arasında saklı pay olarak ayırmasıdır. Yani miras bırakan çocukları arasında miras paylaşım oranlarını kendi isteği doğrultusunda değiştirebilir. Mirasın yarısını bir çocuğuna bırakabilir bir diğer yarısı ise saklı pay olarak kabul edilir ve bu kısım diğer çocuklara eşit olarak bölüştürülür. Saklı pay, miras bırakanın ölümünün sonrasında dahi vasiyetname ile başkasına devredilmesi mümkün olmayan bir paydır. Mirasçı, mirasının kalan bir diğer yarısını bir çocuğuna bırakarak kardeşler arasında farklı oranlarda miras paylaşımı talep edebilir. Ancak, bu oranın diğer kardeşlerin saklı paylarını ihlal etmemesi halinde geçerlidir. İhlal durumunda mahkeme kararıyla vasiyetname geçersiz bırakılır.