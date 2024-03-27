Miras kalacak herkesi ilgilendiriyor! Mirastan en çok payı o evlatlar alacak

Peki bir evlat hangi geçerli nedenlerle mirastan çıkarılabilir. Ana ve babalar bir sinirli anlarından 'seni evlatlıktan reddettim' demeleri ile gerçekten çocuklarını miras dışı bırakabilirler mi? Ya da bir çocuklara diğer çocuklarından daha fazla mal bırakabilir mi? Miras kanununda hayırlı evlat tabiri geçiyor mu? Türk Medeni Kanunu 510. maddesi mirastan çıkarılmayı düzenliyor. Madde hükmü gereğince mirasçının miras bırakana karşı ya da yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi halinde ya da mirasçının miras bırakana veya aile üyelerine karşı aile hukukundan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde mirastan mahrum edilebilir. Bir ya da birden fazla çocuğun mirastan çıkarılması durumunda palları diğer kardeşler arasında paylaştırılır. Eğer bir evlat miras bırakanın ölümüne doğrudan veya dolaylı olarak neden olursa bir başvuruya gerek olmadan yasal olarak mirastan düşürülür. Ve miras hakkı diğer kardeşlere geçer.