50 knot hızla geliyor, radara yakalanmıyor! Yunanistan’da “TUFAN” kamikaze İDA paniği başladı: Ege ve Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirecek

Pentapostagma'ya göre Türkiye, yerli sensör, elektronik harp ile komuta-kontrol kabiliyetlerini geliştirirken; otonom hava, kara, su üstü ve su altı sistemlerinden oluşan kapsamlı bir savunma ekosistemini adım adım inşa ediyor. Habere göre daha önce "Yıldırımhan" kıtalararası balistik füze konsepti ve gelişmiş kabiliyetlere sahip KUZGUN insansız hava aracıyla dikkat çeken Türkiye, bu kez İstanbul'daki fuarında TUFAN kamikaze insansız deniz aracını (İDA) tanıttı. Yunanistan merkezli Pentapostagma'ya göre TUFAN, yüksek tehdit altındaki kıyı ortamlarında insanlı platformların riskini azaltırken aynı zamanda taarruz menzilini artırmak amacıyla tasarlandı. Sistem, otonom deniz harbi ve çok katmanlı deniz saldırı ağlarına yönelik daha geniş kapsamlı dönüşümün önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.