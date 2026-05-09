50 knot hızla geliyor, radara yakalanmıyor! Yunanistan’da “TUFAN” kamikaze İDA paniği başladı: Ege ve Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirecek
Yunanistan merkezli Pentapostagma, Türkiye’nin SAHA 2026’da tanıttığı "TUFAN" kamikaze insansız deniz aracının Ege ve Doğu Akdeniz’deki klasik savaş gemisi savunmalarını çaresiz bırakabileceğini yazdı. 50 knot’un üzerindeki hızı, düşük radar görünürlüğü ve yapay zeka destekli sürü saldırı yeteneğiyle dikkat çeken TUFAN'ın, özellikle liman sızma ve asimetrik saldırılar için büyük bir tehdit olduğu vurgulandı. Analizde, Yunanistan'ın benzer bir savunma ekosistemi kurana kadar acilen müttefiklerinden insansız sistemler tedarik etmesi gerektiği uyarısı yapıldı.