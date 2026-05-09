İsrail tir tir titremeye başladı: “Türkiye, Yunanistan’dan Yemen’e Mavi Vatan imparatorluğu kuruyor” itirafı
İsrail’in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan çarpıcı bir analizde, Türkiye’nin Mavi Vatan doktrini üzerinden Libya’dan Somali’ye kadar kurduğu nüfuz alanının İsrail için eşi benzeri görülmemiş bir zorluk teşkil ettiği belirtildi. Haberde Türkiye'nin jeopolitik boşlukları dev adımlarla doldurduğu belirtilirken, NATO üyeliği ve ABD ile olan stratejik ortaklığının İsrail’in bölgedeki hareket kabiliyetini kısıtladığına dikkat çekildi. Analizde ayrıca Türkiye’nin sadece diplomasiyle değil, Somali’deki askeri üsleri ve deniz hakimiyetiyle üç kıta arasında vazgeçilmez bir güç haline geldiği vurgulandı.