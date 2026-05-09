Milyonlarca sürücüye yeni hak! Bu araçların tamamını sürebilecekler
İçişleri Bakanlığı’nın Karayolları Trafik Kanunu’nda yapmaya hazırlandığı yeni düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerinin kullanabileceği motosiklet sınırının 125 CC’den 250 CC’ye çıkarılması gündeme geldi. Sürücülerin bu haktan yararlanabilmesi için herhangi bir bürokratik işlemle uğraşmadan, sadece direksiyon sınavından başarıyla geçmelerinin yeterli olacağı belirtiliyor. Yılın son çeyreğinde Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme, özellikle büyükşehirlerdeki trafik yoğunluğuna karşı motosiklet kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor.