Zamana direniyor! Bin yıllık Kız Kalesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Küçük Aküzüm köyünün muhtarı Teoman Gelekçi de Kız Kalesi'nin biran evvel restore edilmesini istedi. Gelekçi, "Buraya Kız Kalesi'ni görmeye geldik. Bu kale yıllarca ayakta kalmış, Kars Kalesi kadar, belki Kars Kalesi'nden de yüksektir. Ama turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burası gezilecek bir yer, burayı turizme kazandırsalar iyi olur" diye konuştu. Sınır hattında eşsiz bir manzaraya sahip olan kale, gerekli çalışmaların yapılması halinde hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olabilecek potansiyele sahip. Ancak mevcut haliyle yapı, defineciler, doğal aşınma ve bakımsızlık nedeniyle her geçen gün biraz daha yok oluyor.