İsrail’den ‘buzdağının görünen kısmı' itirafı! Türkiye’nin başarısına çaresizce boyun eğdiler: Sessizce üretmişler
İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye’nin ilk hipersonik kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan ve yerli motor GÜÇHAN’ın dünyada yarattığı yankıyı "buzdağının görünen kısmı" olarak nitelendirdi. Ankara'nın yaklaşık on yıldır kamuoyundan uzak bir şekilde yürüttüğü hipersonik teknoloji çalışmalarında, kritik yakıt ve itki sistemleri engelini tamamen aştığı ve tam bağımsızlığa ulaştığı vurgulandı. Analizde, Türk savunma sanayiinin sadece bir silahlanma yarışı değil, büyük güçlere özgü bir teknolojik ekosistem inşa ettiği itiraf edildi.