İsrail’den ‘buzdağının görünen kısmı' itirafı! Türkiye’nin başarısına çaresizce boyun eğdiler: Sessizce üretmişler

Bu alanda çalışma yürüten mühendislerinin karşılaştığı en önemli ve başlıca zorluğun, itki sistemleri alanında bağımsızlık elde etmek olduğu dile getirilen haberde, böyle bir sistem için gerekli olan kritik roket yakıtının Türkiye'de hiç üretilmediği ve bu durumun Ankara'yı bugüne kadar dış tedarike bağımlı bıraktığı dile getirildi. Ancak bu engelin günümüzde tamamen ortadan kalktığı, yakıtın ve seri üretim tamamlandığı bir tesisin dahi oluşturulduğu aktarıldı. Roket motorları üzerinde çalışmaların geçen yıl tamamlandığı ifade edilen haberde, bu vizyonun Türkiye için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.