Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail’den ‘buzdağının görünen kısmı' itirafı! Türkiye’nin başarısına çaresizce boyun eğdiler: Sessizce üretmişler

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye’nin ilk hipersonik kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan ve yerli motor GÜÇHAN’ın dünyada yarattığı yankıyı "buzdağının görünen kısmı" olarak nitelendirdi. Ankara'nın yaklaşık on yıldır kamuoyundan uzak bir şekilde yürüttüğü hipersonik teknoloji çalışmalarında, kritik yakıt ve itki sistemleri engelini tamamen aştığı ve tam bağımsızlığa ulaştığı vurgulandı. Analizde, Türk savunma sanayiinin sadece bir silahlanma yarışı değil, büyük güçlere özgü bir teknolojik ekosistem inşa ettiği itiraf edildi.

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye’nin ilk hipersonik kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan ve yerli motor GÜÇHAN’ın dünyada yarattığı yankıyı "buzdağının görünen kısmı" olarak nitelendirdi. Ankara'nın yaklaşık on yıldır kamuoyundan uzak bir şekilde yürüttüğü hipersonik teknoloji çalışmalarında, kritik yakıt ve itki sistemleri engelini tamamen aştığı ve tam bağımsızlığa ulaştığı vurgulandı. Analizde, Türk savunma sanayiinin sadece bir silahlanma yarışı değil, büyük güçlere özgü bir teknolojik ekosistem inşa ettiği itiraf edildi.

Bu alanda çalışma yürüten mühendislerinin karşılaştığı en önemli ve başlıca zorluğun, itki sistemleri alanında bağımsızlık elde etmek olduğu dile getirilen haberde, böyle bir sistem için gerekli olan kritik roket yakıtının Türkiye'de hiç üretilmediği ve bu durumun Ankara'yı bugüne kadar dış tedarike bağımlı bıraktığı dile getirildi. Ancak bu engelin günümüzde tamamen ortadan kalktığı, yakıtın ve seri üretim tamamlandığı bir tesisin dahi oluşturulduğu aktarıldı. Roket motorları üzerinde çalışmaların geçen yıl tamamlandığı ifade edilen haberde, bu vizyonun Türkiye için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Bağımsız yerli üretime odaklanmanın tesadüfi olmadığı aktarılan haberde, bu çalışmaların Türkiye'nin füze projesi, jet motorları ve helikopterler için iç bileşenlerin bağımsız üretimini de içeren geliştirme merkezindeki daha geniş bir ivmenin sadece buzdağının görünen kısmı olduğu dile getirildi. Türk mühendislerinin çabalarıyla Türkiye'nin silahlı kuvvetleri için sadece büyük güçlere özgü yetenekler kazandırdığının altı çizildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın, füze filosunun yanı sıra motor geliştirme alanında da etkileyici ilerlemeler sergilediği, fuarda gösterilen "GÜÇHAN" jet motorunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirildiği ifade edildi. Haberde, dış görünüş olarak GÜÇHAN'ın diğer motorlara benzese de içindeki kompresörlerin teknik olarak tamamen farklı olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Savunma Bakanlığı'nın başarılarına paralel olarak, Türk savunma devi Aselsan'ın da son teknoloji ürünler ortaya koyma noktasında geri kalmadığı ve aktif elektronik tarama teknolojisine dayalı gelişmiş bir radar olan Fulmar 500-A'yı piyasaya sürdüğü dile getirildi.

Ayrıca şirketin silahlanma alanında elektronik savaş mühimmatı da dahil olmak üzere "Tolun" mühimmat ailesinin üç yeni versiyonunu tanıttığı, Tolun-L versiyonunun, yaklaşık 113 kg ağırlığında, lazer ve GPS güdümlü bir mühimmat olduğu ifade edildi. Katlanır kanat yapısı sayesinde mühimmatın 50 kilometrenin üzerinde bir menzile ulaştığı belirtildi.

osman yilmazer

yildirimhan fuzesine turk bayragi koymayi unutmuslar iran kendi fuzelerine bayragini koymus.fuzelerin uzerine k ataturk yazmamalari lazimdi chp liler kendi yapmis gibi gururlanirlar bedava kahramanlik yok.tayip erdoganin imzasi niye yok.
