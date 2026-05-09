Beyaz Saray’da Trump’ı dumura uğratan rest: Türkiye ile hazırladığımız anlaşma şimdikinden çok daha iyiydi
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmede, 2010 yılında Türkiye ile ortaklaşa hazırladıkları İran nükleer anlaşmasını gündeme getirdi. Trump’a o döneme ait anlaşma metninin bir nüshasını sunan Lula, söz konusu çerçevenin mevcut duruma kıyasla çok daha başarılı ve ikna edici olduğunu bizzat ilettiğini açıkladı. Görüşme sonrası önemli mesajlar veren Brezilya lideri, Türkiye ile birlikte İran’ı nükleer silah üretmeme konusunda ikna ettikleri o dönemin, küresel diplomasi için kaçırılmış büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.