  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Baharla ortaya çıktı! Dünyada sadece Haymana’da yetişiyor Resmen havalara uçacaklar! Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor Türkiye’den Yunanistan’ı ayağa kaldıran “Doğu Akdeniz” hamlesi! Hadsizce “Erdoğan çıldırmış” deyip tutuştular Parti lideri misin yoksa kabadayı mı be adam? Özgür Özel’den AK Parti’ye katılma kararı alan belediye başkanına ‘Yok artık’ dedirten tehdit AK Partililerden İstanbul'da anlamlı ziyaret Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Çamaşırları hızlı programda yıkayanlar dikkat 10 yaşındaki çocuk 2 ayının saldırısına uğradı! Nasıl kurtulduğunu anlattı! Bunlar gerçekten iyice cozuttu! CHP’li Ali Mahir Başarır’dan AK Parti’ye geçecek başkan için skandal çağrı Bakanlıktan cep telefonu hamlesi! Taksit sınırı yükseltiliyor Vatandaşa “oh” dedirtecek düzenleme! Taksit sınırı esniyor
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Beyaz Saray’da Trump’ı dumura uğratan rest: Türkiye ile hazırladığımız anlaşma şimdikinden çok daha iyiydi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beyaz Saray’da Trump’ı dumura uğratan rest: Türkiye ile hazırladığımız anlaşma şimdikinden çok daha iyiydi

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmede, 2010 yılında Türkiye ile ortaklaşa hazırladıkları İran nükleer anlaşmasını gündeme getirdi. Trump’a o döneme ait anlaşma metninin bir nüshasını sunan Lula, söz konusu çerçevenin mevcut duruma kıyasla çok daha başarılı ve ikna edici olduğunu bizzat ilettiğini açıkladı. Görüşme sonrası önemli mesajlar veren Brezilya lideri, Türkiye ile birlikte İran’ı nükleer silah üretmeme konusunda ikna ettikleri o dönemin, küresel diplomasi için kaçırılmış büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

1
#1
Foto - Beyaz Saray’da Trump’ı dumura uğratan rest: Türkiye ile hazırladığımız anlaşma şimdikinden çok daha iyiydi

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ülkesinin Washington'daki büyükelçiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendirerek özellikle ikili ve ticari ilişkilerin ele alındığı kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerinde İran gündemine de değinen Lula da Silva, 2010'da Türkiye ile birlikte hazırladıkları İran'la nükleer anlaşma metninin bir nüshasını Trump'a sunduğunu belirterek, "O günkü anlaşma çerçevesi bugünkünden daha iyiydi." dedi.

#2
Foto - Beyaz Saray’da Trump’ı dumura uğratan rest: Türkiye ile hazırladığımız anlaşma şimdikinden çok daha iyiydi

Lula da Silva, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendisinden İran'a gitmemesini istediğini ancak itirazlara rağmen Tahran'a gittiğini anlattı. 2010'daki anlaşmayla İran'ı nükleer silah üretmeme konusunda Türkiye ile birlikte ikna ettiklerini belirten Lula da Silva, bunun çok önemli bir adım olduğunu vurgulayarak söz konusu anlaşmayı "çok iyi bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

#3
Foto - Beyaz Saray’da Trump’ı dumura uğratan rest: Türkiye ile hazırladığımız anlaşma şimdikinden çok daha iyiydi

Öte yandan Lula da Silva, ülkesinin savaşlara karşı bir tutuma sahip olduğunu ve bunu her platformda dile getirdiğini ifade etti. İsrail'in Gazze'de yaptıklarına karşı olduğunu vurgulayan Brezilya Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin küresel meselelerin çözümünde etkisiz kaldığını ve veto hakkı olan ülkelerin bu statüsü dolayısıyla hiçbir sorunun çözülmediğini kaydetti. Trump ile Küba konusunu da görüştüğünü dile getiren Lula da Silva, ABD Başkanı'nın "Küba'yı işgal etmeyi düşünmediğini" söylediğini aktardı.

#4
Foto - Beyaz Saray’da Trump’ı dumura uğratan rest: Türkiye ile hazırladığımız anlaşma şimdikinden çok daha iyiydi

Küba konusunda Brezilya'nın her türlü yardıma hazır olduğunu vurgulayan Lula da Silva, bu konuyu bölge ülkeleri olarak yakından takip ettiklerini ifade etti. Venezuela konusunda da "savaştan yana olmadıklarını" ve bu konuyla ilgili görüşlerini Trump'la paylaştığını aktaran Lula da Silva, ABD'nin Venezuela'daki sorunun çözüldüğünü düşündüğünü ancak bunun o kadar kolay olmadığını dile getirdi.

#5
Foto - Beyaz Saray’da Trump’ı dumura uğratan rest: Türkiye ile hazırladığımız anlaşma şimdikinden çok daha iyiydi

Diğer yandan Lula da Silva, Trump ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu ve iyi bir görüşmenin ardından ülkesine döndüğünü söyledi. ABD-Brezilya ilişkilerine dair umutlu olduğunu kaydeden Lula da Silva, kendilerinin hiçbir ülkenin seçimlerine karışmadığını ve ABD'nin de Brezilya'daki seçim süreçlerine karışacağını düşünmediğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

türkiyenin olmadığı hiç bir anlaşma başarılı olamaz... bakınız şekil bir a...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"
Dünya

Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve araçlarını 13 kez hedef aldık" ifad..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan..
FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu
Gündem

FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu

İzmir’de FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyaller, örgütün 15 Temmuz’dan sonra da kripto haberle..
Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma
Dünya

Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma

İran - Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşı yeniden alevlendi. İran ile ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandığın..
CHP milleti kışkırtma peşinde
Gündem

CHP milleti kışkırtma peşinde

Başını Ali Babacan'ın Deva Partisi'nden devşirilen Evrim Rızvanoğlu'nun başını çektiği CHP'li heyet, milleti kışkırtmanın peşine düştü...
Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi
Ekonomi

Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle, site aidatlarında keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistemde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23