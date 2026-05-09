Beyaz Saray’da Trump’ı dumura uğratan rest: Türkiye ile hazırladığımız anlaşma şimdikinden çok daha iyiydi

Öte yandan Lula da Silva, ülkesinin savaşlara karşı bir tutuma sahip olduğunu ve bunu her platformda dile getirdiğini ifade etti. İsrail'in Gazze'de yaptıklarına karşı olduğunu vurgulayan Brezilya Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin küresel meselelerin çözümünde etkisiz kaldığını ve veto hakkı olan ülkelerin bu statüsü dolayısıyla hiçbir sorunun çözülmediğini kaydetti. Trump ile Küba konusunu da görüştüğünü dile getiren Lula da Silva, ABD Başkanı'nın "Küba'yı işgal etmeyi düşünmediğini" söylediğini aktardı.