Minik Zayn, babasının izinde

Zayn’i, büyük bir yarışçı yapabilmek için çalıştığını ifade eden Kenan Sofuoğlu, “Benim diğer oğlum 7 yaşında mesela o eğitim hiçbir zaman istemedi ama Zayn ise daha 1 buçuk yaşında iken daha konuşamadığı dönemde arabaları gösterip, sürmek istediğini anlatmaya çalışıyordu. O merakı hep vardı ve merakı çok çalışmanın ardından iyi bir seviyeye geldi. Şu anda iddia edebilirim, Zayn bugün piyasada birçok araç kullanandan daha iyi. Bunu canlı izlediğinizde anlayabilirsiniz, onun ne kadar iyi kullandığını. Çünkü sosyal medyada sadece birkaç dakikalık hatta saniyelik videoları görüyorsunuz ama onun arkasındaki, altyapıyı ve nasıl eğitildiğini insanlar henüz bilmiyor. En büyük amacım, Allah nasip ederse Zayn’i büyük bir yarışçı yapabilmek ve onun için çalışıyoruz. Onun merakı var ve merak devam ederse isminden çok söz ettirir ileride” şeklinde konuştu.