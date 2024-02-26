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Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

2024-02-26 12:35:44
Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

EYT'den faydalanamayanlara yeni erken emeklilik geliyor. Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için hükümetin harekete geçtiği konuşuluyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlar için harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesi 'müjde'yi açıklama planı yapıyor. Kademeli emeklilikten kimler faydalanacak? Yaş şartı olacak mı? Pirim gün şartı ne kadar?

#1
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni bekleyenler için heyecan yaratan bir haber geldi. EYT'yi kaçıran vatandaşlar için çalışma yürüten Bakanlık, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarında sona geldi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi söz konusu çalışmanın sonuçlarını duyurmayı hedeflerken, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olanlara emeklilik yolu açılacak.

#2
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarda sona gelindi. 28 Şubat 2023'te yasalaşan EYT düzenlemesiyle ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazansa da düzenlemeye son anda eklenen 'kademeli prim sistemi' hayal kırıklığı yaratmıştı. Söz konusu madde birçok vatandaşa emekilik yolunu kapatmıştı.

#3
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.

#4
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

EYT'den bir gün ile faydalanamayan vatandaşlar yeni bir emeklilik düzenlemesi için hükümete aylardır çağrıda bulunurken, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi gündeme geldi.

#5
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjde vermeyi planlıyor.

#6
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı: “EYT'den yararlanamayanlar için yeni bir Kademeli Emeklilik düzenlemesi!"

#7
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

- Bakanlık harekete geçti! Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.

#8
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

- 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak."

#9
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

Sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları - SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü. - SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

#10
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

- BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü. - BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.

#11
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

- Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü. - Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.

#12
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

- 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim gün şartı aranacak.

#13
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

- 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 prim gün şartı aranacak.

#14
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

- 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim gün şartı aranacak.

#15
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

- 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 prim gün şartı aranacak.

#16
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

- 2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 prim gün şartı aranacak. - 2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 prim gün şartı aranacak.

#17
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

- 2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 prim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 prim gün şartı aranacak. - 2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 prim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 prim gün şartı aranacak.

#18
Foto - Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

- 2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 prim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 prim gün şartı aranacak. - 2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 prim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 prim gün şartı aranacak. - 2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 prim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 prim gün şartı aranacak. - 2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 prim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 prim gün şartı aranacak.

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