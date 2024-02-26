Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler

- 2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 prim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 prim gün şartı aranacak. - 2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 prim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 prim gün şartı aranacak. - 2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 prim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 prim gün şartı aranacak. - 2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 prim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 prim gün şartı aranacak.