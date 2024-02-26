2024-02-26 12:35:44 Milyonlarca vatandaşı havalara uçuracak haber geldi! Hükümet, bombanın büyüğünü patlatmaya hazırlanıyor! Yerel seçimlerden hemen önce bu müjdeyi verecekler
EYT'den faydalanamayanlara yeni erken emeklilik geliyor. Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için hükümetin harekete geçtiği konuşuluyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlar için harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesi 'müjde'yi açıklama planı yapıyor. Kademeli emeklilikten kimler faydalanacak? Yaş şartı olacak mı? Pirim gün şartı ne kadar?