Osmanlı’nın Yeniçeri ruhu Ay’a iniyor: Türkiye, CHERI projesiyle uzayı fethetmek için yola çıkıyor
Türkiye, uzay teknolojileri alanındaki vizyoner projelerine bir yenisini daha ekleyerek mikro keşif aracı CHERI'nin prototip çalışmalarını tamamladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, uzay teknolojileri alanındaki vizyoner projelerine bir yenisini daha ekleyerek mikro keşif aracı CHERI'nin prototip çalışmalarını tamamladı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öncülüğünde ve Çin ile gerçekleştirilen stratejik iş birliği kapsamında geliştirilen 'CHERI' isimli iki gezici keşif aracı, 2030 yılında fırlatılarak Ay'ın en zorlu ve bilinmez coğrafyası olan güney kutbunda görev yapacak.
İsmini köklü Osmanlı tarihi ve yeniçeri askerlerinin kararlı ruhundan alan bu özel projeyle birlikte Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen küresel ölçekteki ilk ülke olmayı hedefliyor. Ay yüzeyindeki en ekstrem ısı ve zemin koşullarında mühimmat, sensör ve otonom sürüş testlerini başarıyla geçmesi planlanan bu mikro roverlar, Türk mühendisliğinin uzaydaki ilk devasa iz bırakma operasyonu olarak tarihe geçecek.
Uluslararası uzay ajanslarının da büyük bir dikkatle takip ettiği bu hamle, Türkiye'nin uzay yarışındaki kararlılığını ve ezber bozan teknolojik kapasitesini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.
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