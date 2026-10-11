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Osmanlı’nın Yeniçeri ruhu Ay’a iniyor: Türkiye, CHERI projesiyle uzayı fethetmek için yola çıkıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Osmanlı’nın Yeniçeri ruhu Ay’a iniyor: Türkiye, CHERI projesiyle uzayı fethetmek için yola çıkıyor

Türkiye, uzay teknolojileri alanındaki vizyoner projelerine bir yenisini daha ekleyerek mikro keşif aracı CHERI'nin prototip çalışmalarını tamamladı.

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Foto - Osmanlı’nın Yeniçeri ruhu Ay’a iniyor: Türkiye, CHERI projesiyle uzayı fethetmek için yola çıkıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öncülüğünde ve Çin ile gerçekleştirilen stratejik iş birliği kapsamında geliştirilen 'CHERI' isimli iki gezici keşif aracı, 2030 yılında fırlatılarak Ay'ın en zorlu ve bilinmez coğrafyası olan güney kutbunda görev yapacak.

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Foto - Osmanlı’nın Yeniçeri ruhu Ay’a iniyor: Türkiye, CHERI projesiyle uzayı fethetmek için yola çıkıyor

İsmini köklü Osmanlı tarihi ve yeniçeri askerlerinin kararlı ruhundan alan bu özel projeyle birlikte Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen küresel ölçekteki ilk ülke olmayı hedefliyor. Ay yüzeyindeki en ekstrem ısı ve zemin koşullarında mühimmat, sensör ve otonom sürüş testlerini başarıyla geçmesi planlanan bu mikro roverlar, Türk mühendisliğinin uzaydaki ilk devasa iz bırakma operasyonu olarak tarihe geçecek.

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Foto - Osmanlı’nın Yeniçeri ruhu Ay’a iniyor: Türkiye, CHERI projesiyle uzayı fethetmek için yola çıkıyor

Uluslararası uzay ajanslarının da büyük bir dikkatle takip ettiği bu hamle, Türkiye'nin uzay yarışındaki kararlılığını ve ezber bozan teknolojik kapasitesini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.

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Yorumlar

Yavuz selim

Osmanlı kelimesi her sözü geçmesinde içimize huzur giriyor dünyamız aydınlanıyor eyer aydada ismi geçerse Allah türk ulusunu korur.

Vay vay

Aya sert iniş yapıyoruz..60 yıl önce gidenler ay ile hiç ilgilenmiyorlar, niye bu kadar masraf..
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