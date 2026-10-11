Fatma Betül Sayan Kaya dosyasında şok iddia! Resmen deşifre oldu
Fon vurgunu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili Türkiye gazetesinden dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Yazar Kubilay Gülbek'in köşe yazısında aktardığı bilgilere göre, Kaya çiftinin fon dolandırıcılarıyla olan HTS kayıtları ve yüz yüze görüşmelerinin dosyaya girdiği, borsada "Insider Trading" yani içerceden bilgi ticareti suçunun net bir şekilde işlendiği görüldü.