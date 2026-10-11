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Fatma Betül Sayan Kaya dosyasında şok iddia! Resmen deşifre oldu

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Fatma Betül Sayan Kaya dosyasında şok iddia! Resmen deşifre oldu

Fon vurgunu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili Türkiye gazetesinden dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Yazar Kubilay Gülbek'in köşe yazısında aktardığı bilgilere göre, Kaya çiftinin fon dolandırıcılarıyla olan HTS kayıtları ve yüz yüze görüşmelerinin dosyaya girdiği, borsada "Insider Trading" yani içerceden bilgi ticareti suçunun net bir şekilde işlendiği görüldü.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya dosyasında şok iddia! Resmen deşifre oldu

Sermaye piyasalarında açığa çıkan fon vurgununa adı karışan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, fon yatırımlarıyla ilgili iddialar kapsamında İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya dosyasında şok iddia! Resmen deşifre oldu

Türkiye gazetesi yazarı Kubilay Gülbek, köşe yazısında soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelere ilişkin iddiaları aktardı. Kaya'nın borsa yatırımlarını herhangi bir yardım almadan, kendi iradesiyle yaptığını belirterek hakkındaki iddiaları reddettiğini aktaran Gülbek, Kaya ve eşinin fon dolandırıcılığıyla suçlanan kişilerle ilişkilerinin HTS kayıtlarına yansıdığını, yüz yüze görüşmelerin ve kamuya açık alanlardaki buluşmaların da soruşturma dosyasına girdiğini belirtti.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya dosyasında şok iddia! Resmen deşifre oldu

Gülbek "Bu bilgi ve belgelere göre Kaya ve eşinin borsada Insıder Trading suçu işledikleri gayet net ve açık şekilde görülebiliyor. Bir şirketin kamuya açıklanmamış gizli ve hisse fiyatını etkileyebilecek nitelikteki içsel bilgilerini kullanarak borsada manipülasyon yaptıkları iddia edilen Kaya çiftinin, fon dolandırıcıları ile kurmuş oldukları ilişki, ifadelerde açıkça görülmekte" ifadelerini kullandı.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya dosyasında şok iddia! Resmen deşifre oldu

Yazıda, Eylül 2026'da fondan ayrılmaya karar verdiği ve bu süreçte fon paylarının satışına ilişkin sorunlarla karşılaştığı öne sürülen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fon paylarının satışıyla ilgili çözümü nasıl buldukları sorusu cevap buldu. Buna göre Kaya ailesi, elindeki senetlerin değeri düşük gösterilerek satışa çıkardı. Gülbek'in savcılık ifadelerine göre aktarımı şöyle:

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya dosyasında şok iddia! Resmen deşifre oldu

"Savcılık ifadelerine geçen bilgilere göre fon dolandırıcıları burada da Kaya’nın yardımına koştu. İddiaya göre Kaya ailesinin elinde bulunan senetlerin değeri olduğundan düşük gösterilerek satışa sunuldu. Alıcılara ise fon kâğıtlarının kısa sürede yükseleceği ve resmî rakamın altında satışa çıktığı algısı oluşturularak denizcilik şirketine ait olan binlerce lotluk hisse senedi bir çırpıda yeni kurbanlarının hesabına geçti. Aslına bakarsanız bu oyunla birlikte küçük birikimci ikinci kez dolandırılmış oldu.”

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Yorumlar

Vatandaş

Devlet indiremeyeceği eşeği ağaca çıkarmaz. Devlet imkanlarını kendinde keramet sayarsan sonu hüsran olur.

Molla kasım

Fatma hanım benimle mezara gidecek dediğin sırları açıklamalısın her şeyi anlatmalısın ahirette belki Allah cc avf eder belkide cezan hafifler Allah cc tan kork çünkü Allah cc kendinden korkanlara bir çıkış kapısı ihsan eder kim yanarsa yansın seninde çocukların var gizleme hiç bir şeyi Allah rızası için ahiretini perişan etme herkes ana kuzusu kendini başkalarına kurban etme vesselam
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