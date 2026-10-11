Fatma Betül Sayan Kaya dosyasında şok iddia! Resmen deşifre oldu

"Savcılık ifadelerine geçen bilgilere göre fon dolandırıcıları burada da Kaya’nın yardımına koştu. İddiaya göre Kaya ailesinin elinde bulunan senetlerin değeri olduğundan düşük gösterilerek satışa sunuldu. Alıcılara ise fon kâğıtlarının kısa sürede yükseleceği ve resmî rakamın altında satışa çıktığı algısı oluşturularak denizcilik şirketine ait olan binlerce lotluk hisse senedi bir çırpıda yeni kurbanlarının hesabına geçti. Aslına bakarsanız bu oyunla birlikte küçük birikimci ikinci kez dolandırılmış oldu.”