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Milyonlarca sigortalıya müjde kapıda! Kademeli emeklilik için düğmeye basıldı

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Milyonlarca sigortalıya müjde kapıda! Kademeli emeklilik için düğmeye basıldı

8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi olup EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan için Meclis'te yeni bir kademeli emeklilik kanun teklifi hazırlığı başlatıldı. Siyasi partilerle ortak temaslar yürüten kanun yapıcılar, prim gün sayıları ve yaş şartlarını yeniden düzenleyerek mağduriyetleri giderecek kapsamlı bir formül üzerinde çalışıyor. EMADDER heyetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptığı kritik görüşmelerin ardından, milyonların gözü Ankara'dan çıkacak resmi karara çevrildi.

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Foto - Milyonlarca sigortalıya müjde kapıda! Kademeli emeklilik için düğmeye basıldı

EYT düzenlemesinden yalnızca birkaç gün ya da ay farkla yararlanamayan milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik konusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan vatandaşların yakından takip ettiği süreçte, siyasi partilerin temasları ve Meclis’e yönelik yeni düzenleme çalışmaları beklentileri artırdı. Emeklilikte yaş ve prim şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli şekilde yeniden belirlenmesini isteyen çalışanlar, Ankara’dan gelecek olası adımlara odaklandı.

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Foto - Milyonlarca sigortalıya müjde kapıda! Kademeli emeklilik için düğmeye basıldı

Kademeli emeklilik düzenlemesi henüz yasalaşmadı. TBMM'de bu konuda sunulmuş kanun teklifleri bulunuyor ancak tekliflerin yasalaşması için Meclis'teki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. 5 Aralık 2024'te TBMM Başkanlığı'na sunulan 2/2755 esas numaralı kanun teklifinde, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcı bulunanların emeklilik, prim ve yaş şartlarının kademeli olarak uygulanması amaçlanıyor. TBMM kayıtlarında teklifin son durumu "Komisyonda" olarak yer alıyor.

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Foto - Milyonlarca sigortalıya müjde kapıda! Kademeli emeklilik için düğmeye basıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede vatandaşların kademeli emeklilik taleplerini bizzat iletti. Kademeli emeklilik konusunda bir diğer önemli gelişme ise siyasi kanattan geldi. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici tarafından yapılan açıklamalarda, bu düzenlemenin yasal zemine oturtulması için geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Meclis’te temsil edilen ve edilmeyen tüm siyasi partilerle görüşmeler yapılarak ortak bir kanun teklifinin hazırlanmasının planlandığı belirtildi.

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Foto - Milyonlarca sigortalıya müjde kapıda! Kademeli emeklilik için düğmeye basıldı

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) heyetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na davet edilmesi, sürecin en dikkat çeken adımlarından biri oldu. Bakan Yardımcısı ile gerçekleştirilen görüşmede, özellikle EYT kapsamı dışında kalan vatandaşların yaşadığı mağduriyet detaylı şekilde ele alındı. Bu görüşme, kademeli emeklilik taleplerinin resmi düzeyde değerlendirilmeye başlandığını ortaya koyarken, çözüm arayışlarının hız kazandığına işaret etti.

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Foto - Milyonlarca sigortalıya müjde kapıda! Kademeli emeklilik için düğmeye basıldı

SGK'nın resmi açıklamasına göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında 4A kapsamında ilk kez sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor. Emeklilik için bu yaş şartıyla birlikte 7000 prim günü ya da 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 prim günü şartlarından birinin karşılanması gerekiyor. 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar EYT düzenlemesinin kapsamı dışında kaldı. Bu nedenle kademeli emeklilik taleplerinin önemli bölümünü bu grup oluşturuyor. Mevcut durumda 1999 sonrası sigorta girişlileri için yeni bir kademeli emeklilik hakkı getiren yürürlükte bir kanun bulunmuyor.

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Foto - Milyonlarca sigortalıya müjde kapıda! Kademeli emeklilik için düğmeye basıldı

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor. 09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı alan ne zaman emekli olur? Kadın: 43 yaş / 6.400 prim Erkek: 45 yaş / 6.400 prim 2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 44 yaş / 6.475 prim Erkek: 46 yaş / 6.475 prim 2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 45 yaş / 6.550 prim Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

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Foto - Milyonlarca sigortalıya müjde kapıda! Kademeli emeklilik için düğmeye basıldı

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 46 yaş / 6.625 prim Erkek: 48 yaş / 6.625 prim 2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 47 yaş / 6.700 prim Erkek: 49 yaş / 6.700 prim 2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 48 yaş / 6.775 prim Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

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Foto - Milyonlarca sigortalıya müjde kapıda! Kademeli emeklilik için düğmeye basıldı

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 49 yaş / 6.850 prim Erkek: 51 yaş / 6.850 prim 2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 50 yaş / 6.925 prim Erkek: 52 yaş / 6.925 prim 2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 51 yaş / 7.000 prim Erkek: 53 yaş / 7.000 prim.

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