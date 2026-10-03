Milyonlarca sigortalıya müjde kapıda! Kademeli emeklilik için düğmeye basıldı
8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi olup EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan için Meclis'te yeni bir kademeli emeklilik kanun teklifi hazırlığı başlatıldı. Siyasi partilerle ortak temaslar yürüten kanun yapıcılar, prim gün sayıları ve yaş şartlarını yeniden düzenleyerek mağduriyetleri giderecek kapsamlı bir formül üzerinde çalışıyor. EMADDER heyetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptığı kritik görüşmelerin ardından, milyonların gözü Ankara'dan çıkacak resmi karara çevrildi.