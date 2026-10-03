Milyonlarca sigortalıya müjde kapıda! Kademeli emeklilik için düğmeye basıldı

SGK'nın resmi açıklamasına göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında 4A kapsamında ilk kez sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor. Emeklilik için bu yaş şartıyla birlikte 7000 prim günü ya da 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 prim günü şartlarından birinin karşılanması gerekiyor. 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar EYT düzenlemesinin kapsamı dışında kaldı. Bu nedenle kademeli emeklilik taleplerinin önemli bölümünü bu grup oluşturuyor. Mevcut durumda 1999 sonrası sigorta girişlileri için yeni bir kademeli emeklilik hakkı getiren yürürlükte bir kanun bulunmuyor.