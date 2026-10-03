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Aziz Yıldırım, iki yıldızın defterini dürdü! Devre arasında gönderiyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aziz Yıldırım, iki yıldızın defterini dürdü! Devre arasında gönderiyor

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal, kadroda düşünülmeyen isimler için operasyon düğmesine bastı. Sarı-lacivertlilerde yabancı kontenjanı açmak ve takıma takviye yapmak amacıyla Ognjen Mimovic ve Dorgeles Nene ile yolların ayrılması planlanıyor. Yapılacak bu hamleyle özellikle 23 yaş altı yabancı kontenjanında yer açılarak, eksik bölgelere yapılacak üç kritik transfer için zemin hazırlanacak.

#1
Foto - Aziz Yıldırım, iki yıldızın defterini dürdü! Devre arasında gönderiyor

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi öncesinde hareketlilik başladı. Sarı-lacivertliler, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede, yaz transfer döneminde gerçekleştirilemeyen orta saha takviyesinin ocak ayında yapılacağını söylediği belirtildi.

#2
Foto - Aziz Yıldırım, iki yıldızın defterini dürdü! Devre arasında gönderiyor

Sarı-lacivertliler, devre arasında biri ofansif olmak üzere iki orta saha oyuncusu ve bir stoperi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Planlanan transferlerden birinin yerli oyuncu olması beklenirken, yabancı transferleri için kadroda kontenjan açılması gündeme geldi.

#3
Foto - Aziz Yıldırım, iki yıldızın defterini dürdü! Devre arasında gönderiyor

Fenerbahçe'de yeni transferlere yer açmak amacıyla takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. İddiaya göre sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Ognjen Mimovic ve Dorgeles Nene ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

#4
Foto - Aziz Yıldırım, iki yıldızın defterini dürdü! Devre arasında gönderiyor

Mimovic ve Nene'nin takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin 23 yaş altı yabancı kontenjanında yer açılacak.

#5
Foto - Aziz Yıldırım, iki yıldızın defterini dürdü! Devre arasında gönderiyor

Sarı-lacivertli yönetimin oluşacak kontenjanı ocak ayında yapılması planlanan yeni transferlerde kullanacağı belirtildi.

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