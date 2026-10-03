Aziz Yıldırım, iki yıldızın defterini dürdü! Devre arasında gönderiyor

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal, kadroda düşünülmeyen isimler için operasyon düğmesine bastı. Sarı-lacivertlilerde yabancı kontenjanı açmak ve takıma takviye yapmak amacıyla Ognjen Mimovic ve Dorgeles Nene ile yolların ayrılması planlanıyor. Yapılacak bu hamleyle özellikle 23 yaş altı yabancı kontenjanında yer açılarak, eksik bölgelere yapılacak üç kritik transfer için zemin hazırlanacak.