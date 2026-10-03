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34 yıllık ayakkabı devinde acı son! 350’den fazla mağazası bulunan efsane marka el değiştiriyor

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34 yıllık ayakkabı devinde acı son! 350’den fazla mağazası bulunan efsane marka el değiştiriyor

İngiltere'nin köklü ayakkabı ve aksesuar markası Dune London, kurucusu Daniel Rubin'in emeklilik kararı almasının ardından satış ve stratejik ortaklık masası kurdu. Dünya genelinde 37 pazarda 350'den fazla mağazası bulunan dev şirketin son mali yıldaki zararının yüzde 50,7 artarak 5,9 milyon sterline yükseldiği açıklandı. Finansal tablodaki bu daralmaya rağmen uluslararası büyüme potansiyeline güvendiği belirtilen markanın geleceği, FTI Consulting gözetiminde yürütülecek görüşmelerle netleşecek.

#1
Foto - 34 yıllık ayakkabı devinde acı son! 350’den fazla mağazası bulunan efsane marka el değiştiriyor

İngiltere'nin köklü ayakkabı ve aksesuar markalarından Dune London'da yeni bir dönem gündemde. 1992 yılında kurulan şirket, kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Rubin'in emeklilik hazırlıkları kapsamında geleceğine ilişkin stratejik seçenekleri değerlendirmeye başladı. Masadaki seçenekler arasında şirketin satışı da bulunuyor ancak henüz kesinleşmiş bir karar yok. Dune London'ın temellerini 1992 yılında Londra'da atan Daniel Rubin, 34 yılın ardından emekliliğe hazırlanıyor. Bu kararın ardından şirket yönetimi yeni yatırım, ortaklık veya sahiplik değişikliği gibi farklı modeller üzerinde çalışmaya başladı.

#2
Foto - 34 yıllık ayakkabı devinde acı son! 350’den fazla mağazası bulunan efsane marka el değiştiriyor

Şirketin stratejik değerlendirme sürecinde FTI Consulting'in birleşme ve satın alma ekibinden destek aldığı bildirildi. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında bulunurken olası bir satış da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor. Rubin, Dune London'ın güçlü bir marka olduğunu ve özellikle uluslararası pazarlarda büyüme açısından önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti. Şirketin geleceğiyle ilgili alınacak kararların markanın uzun vadeli gelişimi, çalışanları ve müşterileri dikkate alınarak verileceğini ifade etti. Londra'daki küçük bir satış noktasından yola çıkan Dune London, geçen 34 yılda uluslararası bir markaya dönüştü. Bugün dünya genelinde 350'den fazla mağaza ve satış noktasına sahip olan şirketin faaliyetleri 37 pazara yayılıyor. Markanın ürünlerinin 1000'den fazla dağıtım noktasında müşterilerle buluştuğu belirtiliyor.

#3
Foto - 34 yıllık ayakkabı devinde acı son! 350’den fazla mağazası bulunan efsane marka el değiştiriyor

Dune London yalnızca kendi mağazaları üzerinden faaliyet göstermiyor. Şirketin ürünleri İngiltere'de Next ve Frasers gibi perakendecilerde, ABD'de ise Nordstrom ve Dillard's gibi zincirler üzerinden satışa sunuluyor. Satış ihtimalinin gündeme geldiği dönemde şirketin finansal tablosundaki bozulma da dikkat çekiyor. Şubat 2025'te sona eren mali yılda Dune London'ın zararı yüzde 50,7 artışla 5,9 milyon sterline çıktı. Şirketin FAVÖK'ü de aynı dönemde sert düşüş gösterdi. Önceki dönemde 4,9 milyon sterlin seviyesinde bulunan FAVÖK'ün 200 bin sterline kadar gerilediği bildirildi.

#4
Foto - 34 yıllık ayakkabı devinde acı son! 350’den fazla mağazası bulunan efsane marka el değiştiriyor

Finansal sonuçlara rağmen şirket yönetimi özellikle İngiltere dışındaki pazarlarda büyüme potansiyelinin sürdüğünü düşünüyor. Olası yatırımcı veya yeni bir sahiplik yapısının markanın uluslararası genişlemesine hız kazandırabileceği değerlendiriliyor. Dune London'ın kesin olarak satıldığına ilişkin henüz bir karar bulunmuyor. Yönetim, satışın yanı sıra yeni yatırım ve ortaklık modellerini de değerlendiriyor. Daniel Rubin'in emeklilik hazırlıklarıyla başlayan sürecin hangi seçenekle sonuçlanacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.

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