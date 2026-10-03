34 yıllık ayakkabı devinde acı son! 350’den fazla mağazası bulunan efsane marka el değiştiriyor

Şirketin stratejik değerlendirme sürecinde FTI Consulting'in birleşme ve satın alma ekibinden destek aldığı bildirildi. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında bulunurken olası bir satış da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor. Rubin, Dune London'ın güçlü bir marka olduğunu ve özellikle uluslararası pazarlarda büyüme açısından önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti. Şirketin geleceğiyle ilgili alınacak kararların markanın uzun vadeli gelişimi, çalışanları ve müşterileri dikkate alınarak verileceğini ifade etti. Londra'daki küçük bir satış noktasından yola çıkan Dune London, geçen 34 yılda uluslararası bir markaya dönüştü. Bugün dünya genelinde 350'den fazla mağaza ve satış noktasına sahip olan şirketin faaliyetleri 37 pazara yayılıyor. Markanın ürünlerinin 1000'den fazla dağıtım noktasında müşterilerle buluştuğu belirtiliyor.