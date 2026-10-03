34 yıllık ayakkabı devinde acı son! 350’den fazla mağazası bulunan efsane marka el değiştiriyor
İngiltere'nin köklü ayakkabı ve aksesuar markası Dune London, kurucusu Daniel Rubin'in emeklilik kararı almasının ardından satış ve stratejik ortaklık masası kurdu. Dünya genelinde 37 pazarda 350'den fazla mağazası bulunan dev şirketin son mali yıldaki zararının yüzde 50,7 artarak 5,9 milyon sterline yükseldiği açıklandı. Finansal tablodaki bu daralmaya rağmen uluslararası büyüme potansiyeline güvendiği belirtilen markanın geleceği, FTI Consulting gözetiminde yürütülecek görüşmelerle netleşecek.