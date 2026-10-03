  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kullanıp kullanmadığı merak ediliyordu! Rapçi Sefo’nun uyuşturucu test sonucu belli oldu Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı! Yürekleri dağlayan felaket! Tekne faciasında şehit olan gazi polisin vedası gözyaşlarına boğdu Ahşap mobilya üzerindeki lekeleri böyle çıkarın! Bu basit yolu kimse bilmiyor... Tek başına yetiyor 8 yıl önce hobi olarak başladı, şimdi 25 bin adet var: 4 dev ülke bu lezzetin peşinde Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış! 34 yıllık ayakkabı devinde acı son! 350’den fazla mağazası bulunan efsane marka el değiştiriyor Ardı arkası kesilmiyor! Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme Yeni araştırma ezberi bozdu! Güneş yanığı olmadan da DNA hasarı oluşuyor
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Türkiye’ye özellikle dikkat çekildi! ABD basını dumura uğradı: S-400’lere rağmen ilk F-35’ler yola çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’ye özellikle dikkat çekildi! ABD basını dumura uğradı: S-400’lere rağmen ilk F-35’ler yola çıktı

ABD Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-35A hayalet savaş uçağı, çok uluslu Tarang Shakti 2026 tatbikatı için Hindistan'ın Jodhpur Hava Üssü'ne doğru yola çıktı. ABD basını, Türkiye'nin S-400 alımı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmasını hatırlatarak, aktif Rus S-400 sistemine sahip Hindistan'a bu uçakların gönderilmesini "kafa karıştırıcı" bir çelişki olarak değerlendirdi. Uzmanlar bu hamlenin radar performansı ölçümünden ziyade stratejik bir askeri konuşlandırma hamlesi olduğuna dikkat çekiyor.

1
#1
Foto - Türkiye’ye özellikle dikkat çekildi! ABD basını dumura uğradı: S-400’lere rağmen ilk F-35’ler yola çıktı

26 Eylül 2026'da, Japonya'daki Misawa Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri'nin 13. Avcı Filosu'na ait altı adet F-35A Lightning II uçağı, Tarang Shakti 2026 tatbikatı için Jodhpur'a doğru yola çıktı.

#2
Foto - Türkiye’ye özellikle dikkat çekildi! ABD basını dumura uğradı: S-400’lere rağmen ilk F-35’ler yola çıktı

Söz konusu adımı "kafa karıştırıcı" olarak değerlendiren ABD merkezli bir savunma sitesi, ABD'nin Hindistan'da bir muharebe tatbikatına ilk kez F-35 ile katılacağını duyurdu. Aero India'daki önceki F-35 katılımlarından farklı olarak, altı savaş uçağı, Rafale, Su-30MKI, Tejas, Mirage 2000, MiG-29 ve Jaguar gibi Hint savaş uçaklarıyla taktik eğitim yapacak.

#3
Foto - Türkiye’ye özellikle dikkat çekildi! ABD basını dumura uğradı: S-400’lere rağmen ilk F-35’ler yola çıktı

Haberde, Tarang Shakti 2026'nın, 2024'teki ilk tatbikatta yer alan 45 uçağa kıyasla, yaklaşık 30 yabancı savaş ve nakliye uçağı da dahil olmak üzere 80'den fazla uçak ve yaklaşık 1.500 personeli bir araya getireceği ifade edildi. Tatbikata 32 ülke gözlemci olarak katılırken, uçuş envanterinde Hindistan Hava Kuvvetleri filosunun yanı sıra F-35A'lar, F-16'lar, Rafale'ler, A400M'ler, A330 MRTT'ler, KC-135'ler, C-130/C-130J'ler ve KC-30A'lar yer alıyor.

#4
Foto - Türkiye’ye özellikle dikkat çekildi! ABD basını dumura uğradı: S-400’lere rağmen ilk F-35’ler yola çıktı

Görevler arasında görüş ve görüş ötesi muharebe, büyük kuvvet angajmanları, dinamik hedefleme, havadan havaya yakıt ikmali, muharebe arama ve kurtarma ve yüksek değerli hava araçlarının korunması yer alıyor. Tatbikat boyunca 1.000'den fazla sorti planlanıyor. Washington'un Ankara'nın S-400 alımının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkardığı ifade edilen haberde, "Oysa Hindistan'ın Rus sistemini kullanmaya devam etmesine rağmen, altı adet operasyonel ABD Hava Kuvvetleri F-35A uçağı şu anda bir Hint üssünden uçuyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

#5
Foto - Türkiye’ye özellikle dikkat çekildi! ABD basını dumura uğradı: S-400’lere rağmen ilk F-35’ler yola çıktı

S-400 bataryasının F-35 uçuş profillerine, radar moduna, frekansına, hedef açısına, irtifasına, tespit menziline veya izleme kalitesine göre konumu hakkında herhangi bir bilgi yayınlanmadığı ifade edilen haberde, bu nedenle tatbikatın, S-400'ün uçağa karşı tespit performansını hesaplamak için nicel bir temel sağlamadığı dile getirildi. F -35'in hassas emisyonları, elektronik savaş fonksiyonları, iletişim ve görev verisi yapılandırmaları da çok uluslu eğitim sırasında kısıtlanabileceği aktarılan haberde, "Ölçülebilecek olan şey, ABD'nin altı operasyonel uçağı ve destek personelini bir Hint S-400 işletim ortamına konuşlandırma kararıdır, her iki sistemin radar performansı değil" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökyüzünde dengeleri değiştirecek gelişme: Pegasus havayolu devini resmen satın aldı
Ekonomi

Gökyüzünde dengeleri değiştirecek gelişme: Pegasus havayolu devini resmen satın aldı

Türkiye'nin havacılık devi Pegasus Hava Yolları, Çekya Hava Yolları (Czech Airlines-CSA) ve Smartwings Grubu'nu resmen satın aldı.
Fonlu Sözcü’nün ayyaş spikeri yakayı ele verdi: İşte kanun tanımazın o rezaleti
Aktüel

Fonlu Sözcü’nün ayyaş spikeri yakayı ele verdi: İşte kanun tanımazın o rezaleti

Milletin inancıyla, ahlakıyla ve kamu düzeniyle her gün ekranlarda savaşan seküler kokuşmuşluğun maskesi Şişli sokaklarında patladı! Fonlu v..
Müslümanlara hayırlı olsun! Mustafa Karahasanoğlu Külliyesi dualarla açıldı
Gündem

Müslümanlara hayırlı olsun! Mustafa Karahasanoğlu Külliyesi dualarla açıldı

Karahasanoğlu ailesince İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde inşa edilen Mustafa Karahasanoğlu Camii ve Kur’an Kursu, bug..
Bosnalı Müslümanlara zulmün hükümlü ismi öldü! Biljana Plavsic 96 yaşındaydı
Gündem

Bosnalı Müslümanlara zulmün hükümlü ismi öldü! Biljana Plavsic 96 yaşındaydı

Bosna Hersek’te Müslümanlara ve diğer Sırp olmayan halklara yönelik etnik temizlik politikasının üst düzey siyasi aktörlerinden Biljana Plav..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz"
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin anayasa geçmişine..
CHP’de kopuş Konyaaltı Meclisi’ni karıştırdı! İstifa sonrası ortalık birbirine girdi
Gündem

CHP’de kopuş Konyaaltı Meclisi’ni karıştırdı! İstifa sonrası ortalık birbirine girdi

CHP’nin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk etmesinin ardından partisinden istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın başkanlık ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23