Türkiye’ye özellikle dikkat çekildi! ABD basını dumura uğradı: S-400’lere rağmen ilk F-35’ler yola çıktı

S-400 bataryasının F-35 uçuş profillerine, radar moduna, frekansına, hedef açısına, irtifasına, tespit menziline veya izleme kalitesine göre konumu hakkında herhangi bir bilgi yayınlanmadığı ifade edilen haberde, bu nedenle tatbikatın, S-400'ün uçağa karşı tespit performansını hesaplamak için nicel bir temel sağlamadığı dile getirildi. F -35'in hassas emisyonları, elektronik savaş fonksiyonları, iletişim ve görev verisi yapılandırmaları da çok uluslu eğitim sırasında kısıtlanabileceği aktarılan haberde, "Ölçülebilecek olan şey, ABD'nin altı operasyonel uçağı ve destek personelini bir Hint S-400 işletim ortamına konuşlandırma kararıdır, her iki sistemin radar performansı değil" denildi.