Türkiye’ye özellikle dikkat çekildi! ABD basını dumura uğradı: S-400’lere rağmen ilk F-35’ler yola çıktı
ABD Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-35A hayalet savaş uçağı, çok uluslu Tarang Shakti 2026 tatbikatı için Hindistan'ın Jodhpur Hava Üssü'ne doğru yola çıktı. ABD basını, Türkiye'nin S-400 alımı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmasını hatırlatarak, aktif Rus S-400 sistemine sahip Hindistan'a bu uçakların gönderilmesini "kafa karıştırıcı" bir çelişki olarak değerlendirdi. Uzmanlar bu hamlenin radar performansı ölçümünden ziyade stratejik bir askeri konuşlandırma hamlesi olduğuna dikkat çekiyor.