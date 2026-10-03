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Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış!

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Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış!

Türk kültürünün olmazsa olmazı kahvenin yanında ikram edilen suyun meğer çok farklı bir anlamı varmış.

#1
Foto - Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış!

Ancak yüzyıllardır devam eden bu geleneğin ardında yalnızca kahveyi tamamlayan bir ikram değil, geçmişten günümüze uzanan farklı anlamlar da bulunuyor.

#2
Foto - Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış!

Üstelik suyun kahveden önce ya da sonra içilmesinin bile geçmişte bir mesaj taşıdığı anlatılıyor.

#3
Foto - Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış!

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN İNCE BİR MESAJ Kırk yıl hatırı olduğuna inanılan Türk kahvesi, yalnızca bir içecek değil; sohbetin, misafirperverliğin ve ikram kültürünün de önemli bir parçası.

#4
Foto - Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış!

Kahvenin yanında su ikram edilmesi geleneğinin Osmanlı dönemindeki saray ve konak kültürüne kadar uzandığı aktarılıyor.

#5
Foto - Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış!

Eve gelen misafire kahvenin yanında su sunulması, ev sahibi ile konuk arasında sözsüz bir iletişim kurulmasını da sağlıyordu.

#6
Foto - Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış!

Anlatılan geleneksel rivayete göre misafir suyunu kahveden önce içerse aç olduğu anlaşılır, ev sahibi de konuğuna yemek ikram etmek için hazırlığa başlardı.

#7
Foto - Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış!

Suyun kahveden sonra içilmesi ise konuğun tok olduğuna ve yalnızca kahve içip sohbet etmek için geldiğine işaret ederdi.

#8
Foto - Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış!

Böylece misafir, “Acıktım” demek zorunda kalmadan yalnızca suyu ne zaman içtiğiyle ihtiyacını belli edebiliyordu.

#9
Foto - Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış!

KAHVENİN TADINI DAHA İYİ ALMAK İÇİN DE İÇİLİYOR Su ikramının bir başka nedeni ise kahvenin lezzetiyle ilgili. Kahveden önce içilen su, ağızda daha önce kalan tatların giderilmesine yardımcı olarak kahvenin aromasının daha belirgin hissedilmesini sağlayabilir.​

#10
Foto - Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Meğer çok derin anlamı varmış!

Kahveden sonra içilen su ise ağızda kalan kahve ve telve parçacıklarının temizlenmesine yardımcı olarak daha ferah bir his bırakır.

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