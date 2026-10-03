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5 yıl önce eken çiftçi şimdi servetine servet katıyor! Tarladan çıkar çıkmaz kilosu 200 liraya yok satıyor

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5 yıl önce eken çiftçi şimdi servetine servet katıyor! Tarladan çıkar çıkmaz kilosu 200 liraya yok satıyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Küreci Yaylası'nda Amanos Dağları'nın eteklerinde 5 yıl önce aronya dikimi yapan çiftçi Fırat Turan Gıttık, ürünlerinde yüz güldüren hasat dönemine ulaştı. Tarladan kilogram fiyatı 200 TL'den alıcı bulan ve dışarıda fiyatları 350 TL'yi bulan aronya, yüksek kazancıyla üreticisinin yüzünü güldürdü. Soğuk hava depolarında muhafaza edilen bu şifa deposu meyve, sağlıklı yaşamuna önem veren tüketiciler tarafından adeta yok satıyor.

#1
Foto - 5 yıl önce eken çiftçi şimdi servetine servet katıyor! Tarladan çıkar çıkmaz kilosu 200 liraya yok satıyor

Kilogram fiyatı tarladan 200 TL’ye alıcı bulan aronya, üreticisini mutlu etti.

#2
Foto - 5 yıl önce eken çiftçi şimdi servetine servet katıyor! Tarladan çıkar çıkmaz kilosu 200 liraya yok satıyor

Türkiye’nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay’da tarımsal ürünlerde hasat devam ediyor. Hassa ilçesi Küreci Yaylası’nda Amanos Dağı eteklerinde Fırat Turan Gıttık tarafından 5 yıl önce dikimi yapılan aronya da hasat başladı. Bereketiyle çiftçinin yüzünü güldüren aronya kilogram fiyatı 200 TL’den alıcı buluyor.

#3
Foto - 5 yıl önce eken çiftçi şimdi servetine servet katıyor! Tarladan çıkar çıkmaz kilosu 200 liraya yok satıyor

Aronyanın tarlada kilogram fiyatının 200 TL olduğunu ifade eden Fırat Turan Gıttık "Serin ve güzel bir iklimdeyiz. Beşinci yılımda meyvemi aldım ve hasadımı yapıyorum. Soğuk hava deposunda depoluyorum, ilerleyen süreçte insanlara ulaştırıyorum. Ortalama fiyatları 200 TL üzerinde. Dışarıdaki başka yerlerde fiyatlar 350 TL civarında. İnsanlara sağlıklı tüketimi için tavsiye ederim" dedi.

#4
Foto - 5 yıl önce eken çiftçi şimdi servetine servet katıyor! Tarladan çıkar çıkmaz kilosu 200 liraya yok satıyor

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