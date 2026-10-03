5 yıl önce eken çiftçi şimdi servetine servet katıyor! Tarladan çıkar çıkmaz kilosu 200 liraya yok satıyor
Hatay'ın Hassa ilçesindeki Küreci Yaylası'nda Amanos Dağları'nın eteklerinde 5 yıl önce aronya dikimi yapan çiftçi Fırat Turan Gıttık, ürünlerinde yüz güldüren hasat dönemine ulaştı. Tarladan kilogram fiyatı 200 TL'den alıcı bulan ve dışarıda fiyatları 350 TL'yi bulan aronya, yüksek kazancıyla üreticisinin yüzünü güldürdü. Soğuk hava depolarında muhafaza edilen bu şifa deposu meyve, sağlıklı yaşamuna önem veren tüketiciler tarafından adeta yok satıyor.