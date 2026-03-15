Milyonlarca mülk sahibini ilgilendiriyor! İslam Memiş’ten ‘e-Devlet’ ve ‘tapu kilidi’ uyarısı: Bir anda her şeyinizi kaybedebilirsiniz
Ekonomist İslam Memiş, artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı tapu sahiplerini e-Devlet üzerindeki kritik bir özelliği kullanmaları konusunda uyardı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sunduğu "İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi" sistemini kullanarak mülklerin "dijital zırh" altına alınabileceğini belirten Memiş, sahte vekalet girişimlerine karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar bu basit adımla, onayları olmaksızın taşınmazları üzerinde işlem yapılmasını kalıcı olarak engelleyebiliyor.