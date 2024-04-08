Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bu binalarda yaşayanlar dikkat! 90 gün süre verildi

Kat malikleri kurulu kararıyla güçlendirme nasıl yapılır, karar için kabul oranı nedir? Usulüne uygun olarak toplanan Kat Malikleri Kurulu'nda güçlendirme kararı alınabilir. Binadaki maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar alınması yeterlidir. Ancak karara katılmayan maliklerin dava açma hakları vardır. Güçlendirme giderlerine kimler hangi ölçüde katılırlar? Giderlere malikler arsa payları oranında katılırlar. Güçlendirme aynı anda mı yapılır? Güçlendirme aynı anda yapılmak zorunda değildir. Bloklar bağımsız olarak güçlendirme kararı alabilirler. Kiracılar güçlendirme giderine katılırlar mı? Kiracılar güçlendirme giderlerine katılmazlar. GK’dan binanın güçlendirilmemesi kararı çıkarsa ne yapılabilir? GK'dan binanın güçlendirilmesi gerektiğine dair bir karar alınmazsa, karar aleyhine dava açılabilir veya GK kararının iptali için dava açılabilir. ￼Güçlendirmeyi bir malik bile istese dava açarak sonuç alabilir mi? Bir malik bile güçlendirme isteğiyle dava açabilir. Bu dava nasıl açılır, giderlerini kim karşılar? Dava binanın bulunduğu adliyede açılır. Giderler dava açan malikler tarafından karşılanır. Mahkeme güçlendirme kararı verirse bu kararı kim, nasıl uygular? Mahkeme güçlendirme kararı verirse, yöneticiye görev ve süre verilir. Yöneticinin gereğini yapmaması halinde güçlendirme davacılar tarafından yaptırılabilir.