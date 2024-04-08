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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bu binalarda yaşayanlar dikkat! 90 gün süre verildi

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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bu binalarda yaşayanlar dikkat! 90 gün süre verildi

2024-04-08 13:55:00
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bu binalarda yaşayanlar dikkat! 90 gün süre verildi

Eski binalarda yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir karara imza atıldı. 90 gün süre verildi.

#1
Foto - Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bu binalarda yaşayanlar dikkat! 90 gün süre verildi

Deprem felaketinin ardından gündemde önemli bir konu bina güçlendirme çalışmaları oldu. Özellikle eski binalarda yaşayanlar deprem endişesi taşırken, kentsel dönüşüm ile bu binaların yenilenmesi sağlanabiliyor. Ancak bazı kişiler evlerinin yıkılıp yeniden yapılmasını istemiyor ve bu nedenle bina güçlendirme yöntemini tercih ediyor. ￼Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, Seçimlerin ardından gündemde en önemli konulardan biri depreme hazırlık oldu. Binaların kentsel dönüşümle yenilenmesinin yanı sıra güçlendirme yöntemleri de merak ediliyor. Yeni binalarda ek kat izni olmadığı durumlarda mevcut dairelerin metrekareleri azalabiliyor. Örneğin, 3 artı 1 daire, 2 artı 1 daireye dönüşebiliyor. Dairelerin küçülmemesi için ek ödeme gerekebiliyor. Bu durumda güçlendirme seçeneği daha cazip hale geliyor. Avukat Mustafa Şeref Kısacık bina güçlendirmeye yönelik soruları yanıtladı.

#2
Foto - Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bu binalarda yaşayanlar dikkat! 90 gün süre verildi

Eski binamızda güçlendirme hangi yöntemlerle yapılabilir? ￼Binamızda üç şekilde güçlendirme yapılabilir: Kentsel dönüşüm uygulaması ile güçlendirme. Kat malikleri kurulu kararı ile güçlendirme. Mahkeme kararı ile güçlendirme. Genel Kurul (GK) veya mahkeme kararıyla güçlendirme arasındaki fark nedir? GK'dan veya mahkeme kararıyla güçlendirme yapılması arasındaki fark şudur: Kentsel dönüşüm yasası gereği güçlendirme için maliklerin en az 5'te 4'ünün kabul etmesi gereklidir. Diğer durumlarda uygulama farklılık gösterir. Riskli yapı tespiti için başvuru süreci önemlidir. Apartmandaki tek bir malikin başvurusuyla resmi süreç başlar. ￼Binanın yıkılması istenmiyorsa, bina yıkıldıktan sonra bir mağduriyet yaşanacaksa, 90 günlük sürede güçlendirme kararı alarak yıkım engellenebilir.

#3
Foto - Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bu binalarda yaşayanlar dikkat! 90 gün süre verildi

Kat malikleri kurulu kararıyla güçlendirme nasıl yapılır, karar için kabul oranı nedir? Usulüne uygun olarak toplanan Kat Malikleri Kurulu'nda güçlendirme kararı alınabilir. Binadaki maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar alınması yeterlidir. Ancak karara katılmayan maliklerin dava açma hakları vardır. Güçlendirme giderlerine kimler hangi ölçüde katılırlar? Giderlere malikler arsa payları oranında katılırlar. Güçlendirme aynı anda mı yapılır? Güçlendirme aynı anda yapılmak zorunda değildir. Bloklar bağımsız olarak güçlendirme kararı alabilirler. Kiracılar güçlendirme giderine katılırlar mı? Kiracılar güçlendirme giderlerine katılmazlar. GK’dan binanın güçlendirilmemesi kararı çıkarsa ne yapılabilir? GK'dan binanın güçlendirilmesi gerektiğine dair bir karar alınmazsa, karar aleyhine dava açılabilir veya GK kararının iptali için dava açılabilir. ￼Güçlendirmeyi bir malik bile istese dava açarak sonuç alabilir mi? Bir malik bile güçlendirme isteğiyle dava açabilir. Bu dava nasıl açılır, giderlerini kim karşılar? Dava binanın bulunduğu adliyede açılır. Giderler dava açan malikler tarafından karşılanır. Mahkeme güçlendirme kararı verirse bu kararı kim, nasıl uygular? Mahkeme güçlendirme kararı verirse, yöneticiye görev ve süre verilir. Yöneticinin gereğini yapmaması halinde güçlendirme davacılar tarafından yaptırılabilir.

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