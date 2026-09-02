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Ekonomi
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Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı

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Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, milyonlarca küçük esnafın uzun süredir yolunu gözlediği Bağ-Kur prim eşitleme düzenlemesi hakkında çok kritik kulis bilgilerini paylaştı. Aktüeryal hesapların tamamlandığını ve maliyetlerin belirlendiğini belirten Karakaş, yasa teklifinin Meclis'e sunulacağı tarihi işaret ederek beklentileri zirveye taşıdı. Herkesin yararlanamayacağı net sınırlarla gelen bu devrim niteliğindeki düzenlemenin önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi bekleniyor.

#1
Foto - Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı

Bağ-Kur'lunun emekliliğinde kritik bir kulis bilgisi geldi. "Bağ-Kur’luya emeklilik müjdesi" diyerek kulislerin hareketlendiğini söyleyen uzman isim, düzenleme için tarih de verdi. İşte detaylar...

#2
Foto - Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında esnafın emeklilikte yaşadığı soruları işaret eden SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Yıllarca kepenk açan, şafağın ilk ışıklarıyla dükkânını bereketle buluşturan küçük esnafımız için prim eşitleme adalet vakti yaklaşıyor" dedi.

#3
Foto - Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı

Kendi adına ve hesabına çalışanların 4/1-b kapsamında yani eski adıyla Bağ-Kur'lu olduğunu belirten Karakaş isteğe bağlı prim ödeyenin de bu grupta olduğunu vurgulayıp hak ediş şartlarının ise işe başlama tarihine göre üç döneme ayrıldığını kaydetti.

#4
Foto - Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı

"EYT yasası çıktı. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlara yaş şartı kalktı. Lakin esnaf sevinemedi" diyen Karakaş, SSK'lı çalışanın 5.000-5.975 günle emekli olduğunu, Bağ-Kur'lu esnafın ise tam 9.000 gün prim ödemek zorunda kaldığını belirtti. Karakaş "Nitekim "Terazinin bir kefesi ağır, diğeri hafif geldi". Esnaf prime takıldı, müjdenin sevinci yarım kaldı" dedi.

#5
Foto - Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı

Devletin sık sık borç yapılandırması yaptığını, her 2-3 yılda bir cazip fırsatlar sunulduğunu belirten Karakaş, buna karşın esnafın primini ödemekte zorlandığını kaydederek "Esnafımızın talebi netti: "Prim günümüz düşsün!"" ifadelerini kullandı. 9.000 gün prim şartının 7.200 güne ineceğine yönelik sözleri işaret eden Karakaş "Bu reform, tam 5 yıl (1.800 gün) daha az prim demekti. Lakin 1 milyona varan esnaf 3 yılı aşkın zamandan beri bu müjdenin ifasını hâlâ beklemektedir. Bu vaadin vadesi ne zaman dolacak diye soruyorlar?" dedi.

#6
Foto - Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı

Öte yandan hükümetin enflasyonla mücadele ettiğini ve 3 yıldan beri OVP'nin kararlılıkla uygulandığını işaret eden Karakaş "Ancak kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre düzenleme mutlaka yapılacak. Bağ-Kur prim eşitleme ile ilgili aktüeryal hesaplar yapıldı, maliyetler de belirlendi. Geriye sadece yasa teklifinin hazırlanıp TBMM’ye sunulma takvimi kaldı. Kulis bilgilerine göre beklenen düzenleme ile ilgili yasal düzenleme yapılarak önümüzdeki sene yürürlüğe girmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı

Kamuoyunda büyük bir bilgi kirliliği olduğunu, her Bağ-Kur'lunun faydalanacağının zannedildiğini belirten Karakaş şu ifadeleri kullandı: "Bu beklenti tamamen yanlıştır. Sınırlar nettir: Küçük Esnaf ve Sanatkâr: Düzenlemenin yegane kazananı olacaktır. Prim şartı 7.200 güne düşecektir. Şirket Ortakları ve Büyük İşyeri Sahipleri: Bu haktan yararlanamayacaktır. Onlar için 9.000 gün şartı devam edecektir.

#8
Foto - Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı

Kadın Bağ-Kur'lular: Kadınlar için EYT kapsamındaki prim şartı zaten 7.200 gündür. Bu sebeple ilave bir indirim yapılmayacaktır. Ancak EYT sonrası için 9.000 gün prim şartı olduğundan bunların faydalanması söz konusu olabilecektir."

#9
Foto - Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı

Bağ-Kur sistemindeki kritik bir ayrıntıyı da işaret eden Karakaş, "Borcu olan Bağ-Kur'lunun tüm şartları olsa bile emekli olma imkânı yoktur. Emeklilik dilekçesi verildiği an itibarıyla geçmişe dönük hiçbir prim borcunun olmaması şarttır. Şartları tutan EYT’li Bağ-Kur’luların şimdiden borçlarını kontrol edip emeklilik planlaması yapmalarında fayda vardır" dedi.

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