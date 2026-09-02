Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı

Devletin sık sık borç yapılandırması yaptığını, her 2-3 yılda bir cazip fırsatlar sunulduğunu belirten Karakaş, buna karşın esnafın primini ödemekte zorlandığını kaydederek "Esnafımızın talebi netti: "Prim günümüz düşsün!"" ifadelerini kullandı. 9.000 gün prim şartının 7.200 güne ineceğine yönelik sözleri işaret eden Karakaş "Bu reform, tam 5 yıl (1.800 gün) daha az prim demekti. Lakin 1 milyona varan esnaf 3 yılı aşkın zamandan beri bu müjdenin ifasını hâlâ beklemektedir. Bu vaadin vadesi ne zaman dolacak diye soruyorlar?" dedi.