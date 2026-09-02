Milyonlarca Bağ-Kur’luya müjde: Esnafın beklediği o kanun için düğmeye basıldı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, milyonlarca küçük esnafın uzun süredir yolunu gözlediği Bağ-Kur prim eşitleme düzenlemesi hakkında çok kritik kulis bilgilerini paylaştı. Aktüeryal hesapların tamamlandığını ve maliyetlerin belirlendiğini belirten Karakaş, yasa teklifinin Meclis'e sunulacağı tarihi işaret ederek beklentileri zirveye taşıdı. Herkesin yararlanamayacağı net sınırlarla gelen bu devrim niteliğindeki düzenlemenin önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi bekleniyor.