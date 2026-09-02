Uçak gemilerini uçuracaklar! Donanmadan son dakika hamlesi: 3 yılda üretilecek gizli silah için düğmeye basıldı

ABD Donanması, Gerald R. Ford ve Nimitz sınıfı dev uçak gemilerinden katapultla fırlatılıp yakalama sistemiyle iniş yapabilecek otonom insansız savaş uçağı (CCA) projeleri için resmi süreci başlattı. Sadece 3 yıl gibi rekor bir sürede 2 tam işlevsel prototipin geliştirilmesini hedefleyen donanma, her bir hava aracının birim maliyetinin 30 milyon dolar olmasını şart koştu. Silahlandırılmış ve uzun menzilli bu otonom canavarlar, geleceğin deniz savaşlarındaki güç dengelerini tamamen değiştirecek.