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Dünya
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Yeniakit Publisher
Uçak gemilerini uçuracaklar! Donanmadan son dakika hamlesi: 3 yılda üretilecek gizli silah için düğmeye basıldı

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Uçak gemilerini uçuracaklar! Donanmadan son dakika hamlesi: 3 yılda üretilecek gizli silah için düğmeye basıldı

ABD Donanması, Gerald R. Ford ve Nimitz sınıfı dev uçak gemilerinden katapultla fırlatılıp yakalama sistemiyle iniş yapabilecek otonom insansız savaş uçağı (CCA) projeleri için resmi süreci başlattı. Sadece 3 yıl gibi rekor bir sürede 2 tam işlevsel prototipin geliştirilmesini hedefleyen donanma, her bir hava aracının birim maliyetinin 30 milyon dolar olmasını şart koştu. Silahlandırılmış ve uzun menzilli bu otonom canavarlar, geleceğin deniz savaşlarındaki güç dengelerini tamamen değiştirecek.

#1
Foto - Uçak gemilerini uçuracaklar! Donanmadan son dakika hamlesi: 3 yılda üretilecek gizli silah için düğmeye basıldı

ABD Donanması, uçak gemisi konuşlu insansız savaş uçağı (Collaborative Combat Aircraft/CCA) programının ilk faz prototipi için Bilgi İstek Dökümanı (RFI) yayınladı.

#2
Foto - Uçak gemilerini uçuracaklar! Donanmadan son dakika hamlesi: 3 yılda üretilecek gizli silah için düğmeye basıldı

RFI kapsamında; Gerald R. Ford ve Nimitz sınıfı uçak gemilerinden katapultla kalkıp yakalama sistemiyle iniş yapabilecek, silahlandırılmış, uzun menzilli ve otonom bir insansız hava aracı geliştirilecek.

#3
Foto - Uçak gemilerini uçuracaklar! Donanmadan son dakika hamlesi: 3 yılda üretilecek gizli silah için düğmeye basıldı

Program kapsamında 2 tam işlevsel prototipin 3 yıl veya daha kısa sürede geliştirilmesi hedefleniyor.

#4
Foto - Uçak gemilerini uçuracaklar! Donanmadan son dakika hamlesi: 3 yılda üretilecek gizli silah için düğmeye basıldı

Bahse konu insansız savaş uçağının birim maliyetinin 30 milyon dolar olması isteniyor.

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