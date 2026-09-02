Alkol bir hayatı daha kararttı! Lösemiyi yenen genç kaza kurbanı oldu

“ARAÇ HİÇBİR ŞEKİLDE DURMADI” Kazaya tanık olan ve olay yerine yakın bir restoranda çalışan Y.G., çarpma anının ardından yaşananları anlattı. Y.G., dışarıdan gelen ses üzerine olay yerine baktığını belirterek, “Sesin geldiği yöne doğru baktığımda çocuğu havada gördüm. Yere doğru düştüğünü gördüm. İçeride bulunan kişiler dışarı çıktı. O esnada çocuk yerde kanlar içindeydi.” dedi. Aracın çarpmanın ardından durmadığını öne süren Y.G., “Çarpan araç hiçbir şekilde durmadı, fren yapmadı. Esnaf ve kuryeler peşinden gitti.” ifadelerini kullandı. Sürücünün olay sırasında alkollü olduğunun söylendiğini aktaran Y.G., araçta iki kadının daha bulunduğunu belirtti.