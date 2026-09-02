Alkol bir hayatı daha kararttı! Lösemiyi yenen genç kaza kurbanı oldu
Ankara'da alkollü sürücü, lösemiyi yenen OTDÜ öğrenicisi Mert Doğan Aydın'a çarparak hayatını kaybetmesine neden oldu.
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Ankara'da alkollü sürücü, lösemiyi yenen OTDÜ öğrenicisi Mert Doğan Aydın'a çarparak hayatını kaybetmesine neden oldu.
26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında, Ankara'nın Çankaya ilçesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mert Doğan Aydın, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Lyon ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için bir kafeye gitmek üzere yola çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın’a, sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN SÜRÜCÜ TAKİP EDİLEREK YAKALANDI Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Çevrede bulunan esnaf ve kuryeler, aracı takip ederek durdurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, 25 yaşındaki sürücüyü gözaltına aldı. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da alkollü olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
“ARAÇ HİÇBİR ŞEKİLDE DURMADI” Kazaya tanık olan ve olay yerine yakın bir restoranda çalışan Y.G., çarpma anının ardından yaşananları anlattı. Y.G., dışarıdan gelen ses üzerine olay yerine baktığını belirterek, “Sesin geldiği yöne doğru baktığımda çocuğu havada gördüm. Yere doğru düştüğünü gördüm. İçeride bulunan kişiler dışarı çıktı. O esnada çocuk yerde kanlar içindeydi.” dedi. Aracın çarpmanın ardından durmadığını öne süren Y.G., “Çarpan araç hiçbir şekilde durmadı, fren yapmadı. Esnaf ve kuryeler peşinden gitti.” ifadelerini kullandı. Sürücünün olay sırasında alkollü olduğunun söylendiğini aktaran Y.G., araçta iki kadının daha bulunduğunu belirtti.
LÖSEMİYİ YENDİKTEN SONRA GENÇLERE DESTEK OLUYORDU Mert Doğan Aydın’ın yaklaşık 5 yıl önce, 18 yaşındayken lösemiye yakalandığı öğrenildi. Tedavi sürecinde ilik nakli yapılan Aydın, yaklaşık 2 yılın ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Hastalığı atlattıktan sonra Lösemili Çocuklar Vakfı Gençlik Kollarının çalışmalarına katılan Aydın, eğitimini ODTÜ’de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nde sürdürüyordu. Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen Aydın’ın cenazesi, 28 Ağustos’ta Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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