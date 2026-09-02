Bakanlık harekete geçti! İndirimli satış reklamlarına inceleme
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. Tüketicinin karşısına gerçekte uygulanmamış veya gerçeği yansıtmayan bir fiyatın "eski fiyat" olarak çıkarılmasıyla yüksek indirim algısı oluşturulmasına artık müsaade edilmeyecek. Yeni düzenlemeyle yalnızca doğrudan "yüzde 50 indirim" gibi ifadeler kullanılan kampanyalar değil, tüketiciye indirim veya başka bir fayda sağlanmasını belirli bir şarta bağlayan "şartlı satış reklamları" da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak.