Milli Muharip Uçak (KAAN) dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

Hindistan merkezli Daijiworld ise 'Erdoğan: Türkiye 5. nesil savaş uçağı üretecek' başlığını tercih etti. Yunan Ta Nea gazetesi ise, 'Daha fazla silah sözü verdi-Erdoğan Türk beşinci nesil jetini tanıttı' başlığını tercih etti. Geçtiğimiz haftalarda savaş gemisi ve uydu tanıtan Erdoğan'ın Pazartesi günü pilot ceketi giydiğini vurgulayan Ta Nea, hemen ardından Twitter'daki profil fotoğrafını da değiştirdiğini okurlarına aktardı. Ankara'nın tanıttığı beşinci nesil savaş uçağının isminin Türk hükümdarlarından geldiğini ve anlamının 'Han' olduğu bilgisini veren gazete, jetin testlerinin birkaç yıl içinde tamamlanacağını ve Türk ordusunun kullanımına gireceğini yazdı. Ta Nea'nın haberinde ayrıca Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin 'Adı KAAN, kılıcı keskin olsun' Twitter mesajı da yer buldu. Atina yönetiminin KAAN'ın halen kullanılan F-16 savaş uçaklarının yerini alacak olmasına dikkat etmesini isteyen Ta Nea, yeni Türk jetinin 1.8 Mach hıza ulaşabildiğini aktardı. Ethnos gazetesi ise 'Ve adı KAAN-Türkiye'nin ürettiği yerli savaş uçağı' başlıklı haberinde Ankara'daki büyük tanıtımda Erdoğan'ın Batı'ya sert çıktığı yorumunu yaptı. Habere göre, ismi kral ya da hükümdar anlamına gelen muharip savaş uçağı KAAN'ın tanıtımıyla Türk havacılık tarihi açısından tarihi günlerden biri daha yaşandı. Ethnos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vermeden 'suyun karşı tarafındakiler' diyerek Yunanistan'a da göndermede bulunduğunu kaydedip aynı zamanda konuşmasında Kıbrıs harekatına da atıfta bulunduğunu yazdı.