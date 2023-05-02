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Milli Muharip Uçak (KAAN) dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

2023-05-02 11:52:01
Milli Muharip Uçak (KAAN) dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının KAAN olduğunu açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yer bulurken düzenlenen tören için 'büyük bir güç gösterisi' yorumu yapıldı.

#1
Foto - Milli Muharip Uçak (KAAN) dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

Türk havacılığı için tarihi gün gerçekleşti. Savunma sanayinin büyük başarılarından olan Hürkuş ve Milli Muharip Uçak 'Kaan' pistte birlikte yürüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçağın isminin Kaan, isim babasının ise MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu söyledi. Erdoğan'ın açıklamaları Dünya basınında geniş yer buldu.

#2
Foto - Milli Muharip Uçak (KAAN) dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

Azerbaycan merkezli Trend Haber Ajansı 'Türkiye milli savaş uçağının adını açıkladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Kaan'ın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından geliştirildiğinin altını çizen ajans haberinde şu ifadelere yer verdi; 'TF-X'in prototipi ilk uçuşunu 2023'ün sonunda yapacak. TF-X'in Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 Fighting Falcon uçağının yerini alması ve yabancı ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.'

#3
Foto - Milli Muharip Uçak (KAAN) dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

Yunan Etnos ise 'Türkiye: Ülkenin ürettiği yerli savaş uçağının adı KAAN-Erdoğan Batı'ya sert çıktı' başlığını attı. Haberde 'Türk Cumhurbaşkanı muhtemelen Yunanistan'ı ima ederek 'suyun diğer tarafında' bazılarının rahatsız olduğundan söz etti' denildi. Defence Romanya '1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından düzenlenen hava gösterisinde binlerce Türk, Türk havacılık sanayisinin en yeni ürünü olan 5. nesil savaş uçağının resmi tanıtımına katıldı' dedi. Erdoğan'ın Yunanistan'a yeni uyarılarda bulunduğunu belirten Protho Thema, 'Yunanistan'a yeni uyarı mesajı: Suların diğer tarafındakileri rahatsız etmeye devam edeceğiz' dedi.

#4
Foto - Milli Muharip Uçak (KAAN) dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

Kaan'ın yerli imkanlar ile üretildiğinin altını çizen Pakistan Observer haberinde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği 5. nesil savaş uçağına KAAN adının verileceğini duyurdu' ifadesine yer verdi. 'Erdoğan yeni 5. nesil savaş uçağını tanıttı' başlığını atan Capital.gr'nin haberinde ise şu ifadeler yer aldı; 'Seçimlerden kısa bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çift motorları sayesinde Mach 5 maksimum hıza sahip yeni 5. nesil savaş uçağını tanıttı.'

#5
Foto - Milli Muharip Uçak (KAAN) dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

Newsbomb 'Erdoğan Türk dövüşçüsü KAAN'ın sunumunda pilot ceketiyle' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Almanya merkezli Flight Global 'TF-X hayalet savaş uçağını ortaya koyuyor' dedi. Haberde dün düzenlenen tören için 'yerli havacılık endüstrisi için büyük bir güç gösterisi' yorumu yapıldı. Havacılık dünyasından Haberler paylaşan bir başka platform Aviation Week 'Türk Dövüşçüsüne Resmi Olarak 'Kaan' Adı Verildi' başlığını attı.

#6
Foto - Milli Muharip Uçak (KAAN) dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

Hindistan merkezli Daijiworld ise 'Erdoğan: Türkiye 5. nesil savaş uçağı üretecek' başlığını tercih etti. Yunan Ta Nea gazetesi ise, 'Daha fazla silah sözü verdi-Erdoğan Türk beşinci nesil jetini tanıttı' başlığını tercih etti. Geçtiğimiz haftalarda savaş gemisi ve uydu tanıtan Erdoğan'ın Pazartesi günü pilot ceketi giydiğini vurgulayan Ta Nea, hemen ardından Twitter'daki profil fotoğrafını da değiştirdiğini okurlarına aktardı. Ankara'nın tanıttığı beşinci nesil savaş uçağının isminin Türk hükümdarlarından geldiğini ve anlamının 'Han' olduğu bilgisini veren gazete, jetin testlerinin birkaç yıl içinde tamamlanacağını ve Türk ordusunun kullanımına gireceğini yazdı. Ta Nea'nın haberinde ayrıca Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin 'Adı KAAN, kılıcı keskin olsun' Twitter mesajı da yer buldu. Atina yönetiminin KAAN'ın halen kullanılan F-16 savaş uçaklarının yerini alacak olmasına dikkat etmesini isteyen Ta Nea, yeni Türk jetinin 1.8 Mach hıza ulaşabildiğini aktardı. Ethnos gazetesi ise 'Ve adı KAAN-Türkiye'nin ürettiği yerli savaş uçağı' başlıklı haberinde Ankara'daki büyük tanıtımda Erdoğan'ın Batı'ya sert çıktığı yorumunu yaptı. Habere göre, ismi kral ya da hükümdar anlamına gelen muharip savaş uçağı KAAN'ın tanıtımıyla Türk havacılık tarihi açısından tarihi günlerden biri daha yaşandı. Ethnos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vermeden 'suyun karşı tarafındakiler' diyerek Yunanistan'a da göndermede bulunduğunu kaydedip aynı zamanda konuşmasında Kıbrıs harekatına da atıfta bulunduğunu yazdı.

#7
Foto - Milli Muharip Uçak (KAAN) dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

'TOP GUN'A BENZETTİLER Yunanistan'ın popüler internet sitesi in.gr, haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Top Gun benzetmesi yaptı. Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa vurgu yapan internet sitesi, pilot kılığına bürünen Türk liderin Hollywood filmi Top Gun'dan fırlamışcasına Tom Cruise vari 'arz-ı endam' ettiğini yazdı. FRANSIZ BASINI: MARSİLYA'DA ÇATIŞMA Öte yandan, Fransız basını ise, ülkenin Akdeniz kıyısındaki liman kenti Marsilya'da Türk seçmenlerin kavga ettiğini bildirdi. 14 Mayıs seçimleri için sandığa giden seçmenler arasındaki arbedede en az dört kişi yaralandı. Yaralılar, Marsilya'nın güneyindeki Timon Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerel medyadaki haberlere göre, Marsilya polisi kavgayı ayırmak için iki kez müdahalede bulundu ve biber gazı sıktı. İlk olaylar yerel saatle 14.30 civarında, Marsilya'nın güney banliyölerinde, Parc Chaneau (sekizinci bölge) yakınlarındaki oy verme merkezi çevresinde patlak verdi. Polis iki grubu ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polisin AFP'ye verdiği demeçte, kolluk kuvvetlerinin varlığına rağmen gün sona ererken yeni olayların yaşanmasının ardından iki tutuklama gerçekleşti.

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