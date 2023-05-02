Milli Muharip Uçak (KAAN) dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

'TOP GUN'A BENZETTİLER Yunanistan'ın popüler internet sitesi in.gr, haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Top Gun benzetmesi yaptı. Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa vurgu yapan internet sitesi, pilot kılığına bürünen Türk liderin Hollywood filmi Top Gun'dan fırlamışcasına Tom Cruise vari 'arz-ı endam' ettiğini yazdı. FRANSIZ BASINI: MARSİLYA'DA ÇATIŞMA Öte yandan, Fransız basını ise, ülkenin Akdeniz kıyısındaki liman kenti Marsilya'da Türk seçmenlerin kavga ettiğini bildirdi. 14 Mayıs seçimleri için sandığa giden seçmenler arasındaki arbedede en az dört kişi yaralandı. Yaralılar, Marsilya'nın güneyindeki Timon Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerel medyadaki haberlere göre, Marsilya polisi kavgayı ayırmak için iki kez müdahalede bulundu ve biber gazı sıktı. İlk olaylar yerel saatle 14.30 civarında, Marsilya'nın güney banliyölerinde, Parc Chaneau (sekizinci bölge) yakınlarındaki oy verme merkezi çevresinde patlak verdi. Polis iki grubu ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polisin AFP'ye verdiği demeçte, kolluk kuvvetlerinin varlığına rağmen gün sona ererken yeni olayların yaşanmasının ardından iki tutuklama gerçekleşti.