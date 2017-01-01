Milletvekili aday adaylığı için istifa eden bürokratlar
24 Haziran için erken seçim kararının verilmesinin ardından pek çok bürokrat milletvekilliği aday adaylığı için istifasını sundu. İşte o isimler... Erken seçimde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifaları peş peşe geliyor... SGK Başkanı, TRT Genel Müdür Yardımcısı, bir vali, iki büyükşehir belediye başkanının ardından Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da istifa etti... Türkiye 24 Haziran'da erken seçime giderken, seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri de birer birer istifa etmeye başladı... Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Selim Bağlı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Tahir Akyürek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı AK Parti'den aday adayı olmak için görevlerinden istifa ettiler... Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de istifa etti. En bomba istifa ise Emniyet'te yaşandı. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, milletvekili adayı olmak için istifa etti... İstifaların gün boyu sürmesi bekleniyor...
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den aday adaylığı için az önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istifasına ilişkin dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na sundu.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden ayrıldı. Mustafa Demir, Fatih Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, 2001 yılında AK Parti'nin kuruluşunda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasi hayata başladığını, il başkan yardımcılığı, seçim koordinasyon merkezi başkanlığı gibi görevlerde bulunduğunu, 2004 yılından bu yana da Fatih'de belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu belirtti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır
AK Parti - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, görevinden istifa ederek milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek (solda)
AK Parti - Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ak Partili Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde partisinden milletvekili aday adayı olmak için bugün düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı. Akyürek, Konya'ya belediye başkanı olarak 14 yıl hizmet ettiğini ve bundan sonra da milletvekili olarak hizmet etmek görevinden istifa ettiğini söyledi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz
AK Parti – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz milletvekilliği adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etti. Yılmaz, 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Burdur Valisi Şerif Yılmaz
AK Parti – Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Görevinden istifa eden Yılmaz’ın AK Parti Manisa Milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici
AK Parti – İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici 24 Haziran tarihinde yapılacak olan 27.dönem milletvekilliği genel seçimlerinde aday adaylık başvurusu yapabilmek için görevinden istifa etti. kici'nin görevinden istifa etmesinin ardından 27 Nisan Cuma günü AK Parti Nevşehir milletvekilliği aday adaylığı için müracaat edeceği öğrenildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili meclis üyesi Atilla Ödünç
AK Parti – Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili meclis üyesi Atilla Ödünç, milletvekili aday adaylığı için meclisten istifa etti.
Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden
AK Parti – Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.
İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Mehmet Yurttutan (ortada)
AK Parti – İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Mehmet Yurttutan, milletvekili aday adayı olmak için meclis üyeliğinden istifa etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu
CHP – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Bozoğlu, 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8’inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.
Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan
MHP – Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan'ın 27. Dönem Milletvekilli aday adayı olmak için İl Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
Kayseri MHP İl Başkanı Baki Ersoy
MHP – Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.
Kayseri İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin
İYİ Parti – Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, görevinden istifa ederek 24 Haziran genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti.
TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AK Parti'den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu.