Ünlü din adamı cemaatinin orduya katılmasını reddetti: Seni lanetli adı sanı yok olasıca

Eski Başbakan ve muhalefet lideri Naftali Bennett ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yazdi gibi isimlerin devletten aldığı mali desteklerin kesilmesi çağrısında bulundu. Bennett, "Kural basit: Siyonizm'e ve İsrail'e karşı eğitim veren hiç kimse devletten tek bir şekel bile almayacak. Çalışmamayı seçen hiç kimse para alamaz. Askerlik hizmeti yapmamayı seçen hiç kimse para alamaz. Bu kadar. Bu, devlet ile vatandaşları arasındaki yeni anlaşmadır." ifadelerini de kullandı. Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harediler, savaşçılarıma karşı kışkırtmada bulunuyor. Genelkurmay Başkanı'nın kanının dökülmesine zemin hazırlıyor." dedi. Eski Genelkurmay Başkanı ve Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot da yaşananları "kırmızı çizginin pervasızca aşılması" olarak nitelendirerek şu açıklamayı yaptı: "Genelkurmay Başkanı'na yönelik bu vahşi kışkırtma, Başbakan Netanyahu'nun koalisyon ortaklarının utanç verici varlığında gerçekleşmiştir ve ordu komutanları ile askerlerin kanına fiilen izin vermektir. Bu dip noktası, Netanyahu'nun iktidarda kalmak adına yıllardır ülkeyi içine sürüklediği nefret ve bölünme kültürünün doğrudan bir sonucudur."