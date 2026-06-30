Yunanistan, Türkiye'ye karşı en çok güvendiği ülkeden tokadı yedi: Bize ihanet ettiler

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Pentapostagma, Türkiye ile Fransa arasında savunma sanayii alanında yürütülen kritik müzakereleri manşetine taşıdı. Atina'da derin bir endişe ve şok dalgasına neden olan iddialara göre, iki ülke arasındaki SAMP/T hava ve füze savunma sistemi anlaşmasının resmiyet kazanması an meselesi. Yunan basını, Fransa'nın bu gelişmiş füze sistemlerini Türkiye'ye teslim etme ihtimalini Atina ile Paris arasındaki mevcut askeri ortaklığa vurulmuş en büyük darbelerden biri olarak nitelendirerek alarm zillerini çaldı. Gazete, "Fransızlar, SAMP/T füzerlerini Türkiye’ye vererek bize ihanet edecekler mi?" sorusunu sorarak, olası bir anlaşmanın Ege'deki tüm dengeleri altüst edeceğini yazdı.