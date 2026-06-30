  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski asker Kaan projesiyle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu: Geçen hafta inanılmaz bir şey oldu Ev ev şiddetle mücadele: Kadın Jandarmalar köyleri tek tek geziyor Türkiye, uluslararası aktör rolünü pekiştiriyor! Demir yoluyla intermodal taşımacılıkta çok mesafe katettik Yunanistan, Türkiye'ye karşı en çok güvendiği ülkeden tokadı yedi: Bize ihanet ettiler En popüler ürün Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı! Meyve sebze hatta petrol beklerken Şanlıurfa'da tarlalardan bakın ne fışkırıyor: Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil Gözleriniz risk altında olabilir! Sessiz ilerleyen bu hastalığa dikkat Bu çiçekleri koparan yandı: Güzelliği koruyan rekor ceza Manuel mi yoksa otomatik vites mi daha faydalı? Ortaya çıkan sonuç şaşırttı! Turu secdeyle kutladılar! Dünya Kupası’nda yollarına devam ediyorlar
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Yunanistan, Türkiye'ye karşı en çok güvendiği ülkeden tokadı yedi: Bize ihanet ettiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yunanistan, Türkiye'ye karşı en çok güvendiği ülkeden tokadı yedi: Bize ihanet ettiler

Türkiye'nin hava savunma sistemi tedarik planı Yunanistan'da paniğe neden oldu. Atina basını, Yunanistan'ın en büyük müttefiklerinden biri olarak gördüğü ülkenin kendilerine "ihanet" ettiğini öne sürdü.

#1
Foto - Yunanistan, Türkiye'ye karşı en çok güvendiği ülkeden tokadı yedi: Bize ihanet ettiler

Haber7'de yer alan habere göre, Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri dengeleri tamamen değiştirecek tarihi bir savunma hamlesi, komşu Yunanistan'da büyük bir panik dalgasına yol açtı. Ankara'nın çok katmanlı hava savunma ağı Çelik Kubbe'nin en üst katmanını güçlendirmek amacıyla Fransa ve İtalya ortaklığıyla geliştirilen SAMP/T füze sistemini radarına alması, Atina medyasında "Fransız ittifakının ihaneti" olarak yorumlandı.

#2
Foto - Yunanistan, Türkiye'ye karşı en çok güvendiği ülkeden tokadı yedi: Bize ihanet ettiler

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Pentapostagma, Türkiye ile Fransa arasında savunma sanayii alanında yürütülen kritik müzakereleri manşetine taşıdı. Atina'da derin bir endişe ve şok dalgasına neden olan iddialara göre, iki ülke arasındaki SAMP/T hava ve füze savunma sistemi anlaşmasının resmiyet kazanması an meselesi. Yunan basını, Fransa'nın bu gelişmiş füze sistemlerini Türkiye'ye teslim etme ihtimalini Atina ile Paris arasındaki mevcut askeri ortaklığa vurulmuş en büyük darbelerden biri olarak nitelendirerek alarm zillerini çaldı. Gazete, "Fransızlar, SAMP/T füzerlerini Türkiye’ye vererek bize ihanet edecekler mi?" sorusunu sorarak, olası bir anlaşmanın Ege'deki tüm dengeleri altüst edeceğini yazdı.

#3
Foto - Yunanistan, Türkiye'ye karşı en çok güvendiği ülkeden tokadı yedi: Bize ihanet ettiler

Ankara'nın savunma stratejisinde devrim niteliği taşıyan bu hamle, ASELSAN koordinasyonunda yürütülen Çelik Kubbe projesinin uzun menzilli ve stratejik katmanını doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye, SAMP/T sistemini bu çok katmanlı hava savunma mimarisine entegre ederek sınırlarını her türlü balistik ve seyir füzesi tehdidine karşı tamamen korunaklı hale getirmeyi hedefliyor. Yerli üretim Hisar ve Siper sistemlerinin yanında yer alacak bu yeni güç, Türkiye'nin hava sahasında adeta aşılmaz bir kalkan oluşturacak.

#4
Foto - Yunanistan, Türkiye'ye karşı en çok güvendiği ülkeden tokadı yedi: Bize ihanet ettiler

Türkiye'nin bu süreçteki kararlı duruşu ve talepleri de müzakerelerin en dikkat çekici yönünü oluşturuyor. İddialara göre Ankara, sadece hazır bir sistem tedarik etmekle yetinmiyor. Yaklaşan NATO Zirvesi öncesinde, masada ortak üretim, kritik teknoloji transferi ve sistemin yazılım ile komuta-kontrol altyapısına tam erişim hakkı gibi çok net şartlar bulunuyor. Türkiye'nin bu stratejik taleplerini İtalya araccılığıyla Eurosam konsorsiyumuna ilettiği belirtiliyor.

#5
Foto - Yunanistan, Türkiye'ye karşı en çok güvendiği ülkeden tokadı yedi: Bize ihanet ettiler

Müzakerelerin perde arkasında İtalya'nın da süreçte aktif bir rol oynadığı ifade ediliyor. Türkiye'nin SAMP/T projesi kapsamında Aster 30 füzelerini detaylı şekilde incelediği belirtilirken, İtalya'nın Leonardo firması tarafından üretilen Kronos Grand Mobile HP radarlarının Türkiye'ye satışına oldukça sıcak yaklaştığı kaydedildi. Bu durum, Avrupa savunma sanayii devlerinin Türkiye ile iş birliği yapma konusundaki iştahını gözler önüne seriyor.

#6
Foto - Yunanistan, Türkiye'ye karşı en çok güvendiği ülkeden tokadı yedi: Bize ihanet ettiler

Yunan medyasında yer alan iddialara göre, Türkiye ile Fransa arasındaki bu dev anlaşmanın duyurusu çok yakın bir tarihte gerçekleşebilir. Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan kritik NATO liderler zirvesi öncesinde, tarafların SAMP/T hava savunma sistemi konusunda resmi bir imza atabileceği veya ortak bir açıklama yapabileceği konuşuluyor. Bu ihtimal, zirve öncesinde Atina'daki askeri ve siyasi çevrelerdeki uykuları kaçırmaya yetmiş durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivas’ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Gündem

Sivas’ta 3,7 büyüklüğünde deprem

Sivas’ın Gürün ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekipler saha taraması başlattı...
Merkez Bankası Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
Ekonomi

Merkez Bankası Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu ile gerçekleştirdiği..
Tamar Tanrıyar'dan adliye çıkışı açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda!
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan adliye çıkışı açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda!

"Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, yurt dışından Kuşada..
Müptezel Müjdat parayı görünce arkasına bile bakmadı: Atatürk’ü barlar sokağında satıp kaçtı!
Gündem

Müptezel Müjdat parayı görünce arkasına bile bakmadı: Atatürk’ü barlar sokağında satıp kaçtı!

Yıllardır mütedeyyin kesimi aşağılamayı ve hor görmeyi marifet sanarak bu sapkın alışkanlığını bir türlü terk etmeyen Müjdat Gezen, parayı g..
Almanya'da 6 can alan vahşetin altından velayet davası çıktı! Türk kökenli cani bebek kavgası yüzünden katliam yapmış!
Gündem

Almanya'da 6 can alan vahşetin altından velayet davası çıktı! Türk kökenli cani bebek kavgası yüzünden katliam yapmış!

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki bir gençlik merkezinin yakınında yaşanan ve tüm ülkeyi ayağa kaldıran kanlı bask..
3 belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı: İçlerinde AK Partili belediye de var
Gündem

3 belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı: İçlerinde AK Partili belediye de var

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz köpek saldırıları sonrası 3 belediye başkanı hakkında işlem başlatıldığını duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23