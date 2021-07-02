MİLGEM projesi Türkiye'nin saygınlığını artırdı

MEMATT'LARIN SERTİFİKALARI ALINDI Yeni bir platform üretildiğinde, bunların sertifikalarını veren otoritelerin bulunduğu ülkelerin çoğu zaman üretici ülkeler olduğuna işaret eden Akgün, "Dolayısıyla yolda kuralları değiştirebiliyorlar ki, siz üretemeyin diye. Biz, dizayn aşamasından başlayarak bu otorizasyon yetkisinin MSB’ye bağlı Milli Mayın Faaliyet Merkezi’ne aldırılmasını sağladık." diye konuştu. Akgün, söz konusu yetkiyle dünyanın herhangi bir yerinden gelecek mekanik mayın teçhizatına sertifika verme hakkını kazandıklarını belirterek otorizasyonu Türkiye’de olan kurumdan sertifikasını aldıklarını, böylece olası bütün engelleri ortadan kaldırarak uluslararası sertifikasyona sahip bir ürün elde ettiklerini vurguladı. MEMATT'ların Azerbaycan'da başarıyla kullanıldığına dikkati çeken Akgün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın beğenileri ve bize teveccühleri sayesinde şu anda 10’un üzerinde ülkeden bununla ilgili talep var. Merak ediyorlar. Allah’ın izniyle bu bizim için ciddi bir ihracat kapısı olacak diye temenni ediyor ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.