MİLGEM projesi Türkiye'nin saygınlığını artırdı

BANGLADEŞ VE FİLİPİNLER'DEN ASFAT'A ZİYARET İstanbul Tersanesi’ndeki ofislerinde yoğun bir ziyaret dönemi geçirdiklerini anlatan Akgün, son aylarda Filipinler'in hem Deniz Kuvvetleri Komutanı hem de Genelkurmay Başkanı'nın kendilerini ziyaret ettiğini, tersanelerini, imkan ve kabiliyetlerini yerinde gördüklerini kaydetti. Akgün, benzer şekilde Bangladeş’ten de Deniz Kuvvetleri Komutanı düzeyinde ziyaret yapıldığını belirterek çeşitli ülkelerle daha birçok farklı yerde de faaliyetlerinin sürdüğünü, bunların da belirli bir sonuca ulaşacağını ümit ettiklerini vurguladı. Bangladeş veya Filipinler'e MİLGEM satılıp satılmayacağıyla ilgili, savunma sanayisi projelerinde her bir ülkenin özel ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çeken Akgün, "Uzunca sözleşme görüşmeleri neticesinde imza atılıp gaza basılıyor. Dolayısıyla bu ilk faz, ilk süre oldukça uzun bir süre. Şu an daha yolun başındayız. Umuyoruz inşallah." değerlendirmesini yaptı.