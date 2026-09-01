Kademeli emeklilikte bomba formül!

Türkiye’nin nüfus yapısı ve mevcut ekonomik koşulları göz önüne alındığında, 40'lı yaşlarda emeklilik yolunu açacak yeni bir sistemin mali olarak sürdürülebilmesi oldukça güç. Bu nedenle, kademeli emeklilik modelinin orta vadede yasalaşma ihtimali zayıf görülüyor. Uzmanlar kademeli emekliliğin şu an için iktidarın gündeminde olmadığını ancak 2027 yılında bir erken seçim ekonomisinde gündeme gelebileceğini ifade ediyor.