Kademeli emeklilikte bomba formül!
Kademeli emeklilik bekleyen milyonları ilgilendiren yeni formül gündemde.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kademeli emeklilik bekleyen milyonları ilgilendiren yeni formül gündemde.
Önerilen modelde emeklilik yaşının kadınlarda 43’ten 51’e, erkeklerde ise 45’ten 53’e kadar işe giriş tarihine göre kademeli olarak artırılması öngörülüyor. Peki, kademeli emeklilikte son durum ne, düzenleme Meclis’e geldi mi?
8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi yapıldığı için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından yararlanamayan çalışanlar, emeklilik sisteminde yeni bir formül talep ediyor.
EYT'yi kıl payı (gün, ay veya birkaç yıl farkla) kaçıran kesimin oluşturduğu dernekler tarafından gündeme getirilen "kademeli emeklilik" modeli, keskin yaş sınırları yerine esnek ve basamaklı bir geçişi öngörüyor.
Kademeli emeklilik modeli, EYT'den farklı olarak yaş şartının tamamen ortadan kaldırılmasını değil, işe giriş tarihine göre orantılı olarak artırılmasını teklif ediyor. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; taslakta emeklilik yaşının kadınlarda 43'ten 51'e, erkeklerde ise 45'ten 53'e kadar aşamalı olarak yükseltilmesi isteniyor.
1999-2000 yılları arasında işe başlayan kadınların 43, erkeklerin ise 45 yaşında emekli olabilmesi hedefleniyor. Çalışma hayatına daha geç katılanların emeklilik yaşının ve prim gün sayısının bir anda fırlaması yerine, işe giriş yılına göre adil bir kademelendirme yapılması talep ediliyor.
Kademeli emeklilik şu an için yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulmuş bir öneri taslağı konumunda; yani henüz yasalaşmış veya Meclis'e gelmiş bir düzenleme bulunmuyor. Uzmanlar ise mevcut EYT düzenlemesinin bütçeye etkilerini hatırlatarak uyarıyor.
Türkiye’nin nüfus yapısı ve mevcut ekonomik koşulları göz önüne alındığında, 40'lı yaşlarda emeklilik yolunu açacak yeni bir sistemin mali olarak sürdürülebilmesi oldukça güç. Bu nedenle, kademeli emeklilik modelinin orta vadede yasalaşma ihtimali zayıf görülüyor. Uzmanlar kademeli emekliliğin şu an için iktidarın gündeminde olmadığını ancak 2027 yılında bir erken seçim ekonomisinde gündeme gelebileceğini ifade ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23