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Hürmüz Boğazı çıkışında tankere şüpheli saldırı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Hürmüz Boğazı çıkışında tankere şüpheli saldırı

Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapan bir tankere Umman açıklarında üç yabancı cisim isabet etti. Şüpheli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, çevresel zararın da meydana gelmediği bildirildi.

#1
Foto - Hürmüz Boğazı çıkışında tankere şüpheli saldırı

ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları nedeniyle bölgesel gerilimin yükseldiği Hürmüz Boğazı’nda bir tanker hedef alındı.

#2
Foto - Hürmüz Boğazı çıkışında tankere şüpheli saldırı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), boğaz çıkışında seyreden tankerin Umman’ın Hasab kentinin yaklaşık 31,5 kilometre doğusunda şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

#3
Foto - Hürmüz Boğazı çıkışında tankere şüpheli saldırı

UKMTO’nun açıklamasına göre tankere üç yabancı cisim isabet etti.

#4
Foto - Hürmüz Boğazı çıkışında tankere şüpheli saldırı

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, herhangi bir çevresel etkinin de tespit edilmediği belirtildi.

#5
Foto - Hürmüz Boğazı çıkışında tankere şüpheli saldırı

Saldırının kim ya da kimler tarafından ve hangi araçlarla gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

#6
Foto - Hürmüz Boğazı çıkışında tankere şüpheli saldırı

Olayın ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

#7
Foto - Hürmüz Boğazı çıkışında tankere şüpheli saldırı

UKMTO, Hürmüz Boğazı ve çevresinde seyreden gemilere tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

#8
Foto - Hürmüz Boğazı çıkışında tankere şüpheli saldırı

Bölgedeki deniz araçlarından karşılaşabilecekleri şüpheli faaliyetleri vakit kaybetmeden ajansa bildirmeleri istendi.

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