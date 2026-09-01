Hürmüz Boğazı çıkışında tankere şüpheli saldırı
Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapan bir tankere Umman açıklarında üç yabancı cisim isabet etti. Şüpheli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, çevresel zararın da meydana gelmediği bildirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapan bir tankere Umman açıklarında üç yabancı cisim isabet etti. Şüpheli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, çevresel zararın da meydana gelmediği bildirildi.
ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları nedeniyle bölgesel gerilimin yükseldiği Hürmüz Boğazı’nda bir tanker hedef alındı.
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), boğaz çıkışında seyreden tankerin Umman’ın Hasab kentinin yaklaşık 31,5 kilometre doğusunda şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.
UKMTO’nun açıklamasına göre tankere üç yabancı cisim isabet etti.
Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, herhangi bir çevresel etkinin de tespit edilmediği belirtildi.
Saldırının kim ya da kimler tarafından ve hangi araçlarla gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Olayın ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
UKMTO, Hürmüz Boğazı ve çevresinde seyreden gemilere tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
Bölgedeki deniz araçlarından karşılaşabilecekleri şüpheli faaliyetleri vakit kaybetmeden ajansa bildirmeleri istendi.
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