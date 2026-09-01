Batan gemide şok eden Yunan şüphesi: Tam anlamıyla skandal

Gemi İnşaat Mühendisi Erdal Kılıç, ‘Filo Jet’e ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Gazeteci Cüneyt Özdemir’e konuşan Kılıç, feribotun iki defa kaza geçirdiğini ve 10 sene önce Mersin Taşucu’nda karaya oturduğunu belirterek “Baş kısmından yara almıştı. Çok ağır yapısal hasar vardı. 50 saat boyunca inceledim. Nitelikli ve teknik açıdan zor bir tamir işlemi gerekiyordu. O dönem hazırladığım raporda mutlaka klas altında tamir edilmesinin şart olduğunu belirttim. Ancak sahipleri ile bu konuda anlaşamadık. Daha sonra konu yargıya taşındı. ‘El yordamıyla’ bir Yunan firmasına tamir ettirdiklerine dair bir beyan sundular. Oysa işin ehli olmayan kişilere yaptırmışlardı” dedi.