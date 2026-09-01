Batan gemide şok eden Yunan şüphesi: Tam anlamıyla skandal
Girne açıklarında batan gemiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geminin tamir sürecinde firma sahiplerinin Türk mühendisleri dinlemediği öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Girne açıklarında batan gemiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geminin tamir sürecinde firma sahiplerinin Türk mühendisleri dinlemediği öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Filo Jet isimli deniz otobüsünün kaptanı, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir problem görmediğini, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının koptuğunu ve alabora olduklarını ifade etti. Kaptan ve mürettebatı tutuklandı. Geminin seferine izin veren liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı. Yolcular, feribotu ilk önce kaptan ve mürettebatının terk ettiğini belirtti.
Olay anında kapıların kilitlendiği, can yeleklerinin dağıtılmadığı ve sandalların denize bırakılmadığı aktarıldı. 26 yıllık geminin daha önce iki defa kaza geçirdiği, ön tarafının ağır hasar aldığı belirtildi. Türk mühendislerin “Tamiri zor” şeklinde rapor hazırlamasına rağmen sahiplerinin gemiyi bir Yunan firmasına üstün körü elden geçirttiği iddia edildi.
Gemi İnşaat Mühendisi Erdal Kılıç, ‘Filo Jet’e ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Gazeteci Cüneyt Özdemir’e konuşan Kılıç, feribotun iki defa kaza geçirdiğini ve 10 sene önce Mersin Taşucu’nda karaya oturduğunu belirterek “Baş kısmından yara almıştı. Çok ağır yapısal hasar vardı. 50 saat boyunca inceledim. Nitelikli ve teknik açıdan zor bir tamir işlemi gerekiyordu. O dönem hazırladığım raporda mutlaka klas altında tamir edilmesinin şart olduğunu belirttim. Ancak sahipleri ile bu konuda anlaşamadık. Daha sonra konu yargıya taşındı. ‘El yordamıyla’ bir Yunan firmasına tamir ettirdiklerine dair bir beyan sundular. Oysa işin ehli olmayan kişilere yaptırmışlardı” dedi.
Girne açıklarında batan feribotta yaşanan can pazarı, ardı arkası kesilmeyen skandalları ortaya çıkardı. Arama çalışmalarına katılan ticari tekne kaptanı Mustafa Koç’un "Gemiyi ilk içindeki kaptan mı terk etti? Etti. Birinci ve ikinci kaptanı karaya bizzat ben çıkardım” sözleri yolcuların ‘İlk kaptan kaçtı’ iddialarını doğruladı. Olayı haber alır almaz 45 dakika açıldığını ve yan yatan gemi üzerinde 80-90 kişi gördüğünü belirten Koç "İnsanlar panik ve korku içindeydi. 60-65 yetişkini limana götürdük. Bu gemi geçmişte aldığı yara sebebiyle 5 yıl karada kaldı. Sol tarafında yama yapılmış büyük bir parça vardı. O parça attı. Batmanın sebebi de vurulan o yerden kaynaklanıyor" dedi.
Faciaya ilişkin mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden aralarında Katamaran tipi 26 yaşındaki geminin kaptanı M.Ö. ve mürettebatın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Davada ikisi kamu görevlisi beş kişi ise serbest bırakıldı. Kaptan M.Ö. ifadesinde dalgalar sebebiyle geminin ön tarafının kopması sonucu alabora olduğunu öne sürdü. Meteorlojik verilere göre çıkışta bir sorun olmadığını iddia eden şüpheliler, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu. Ancak yolcular; kapıların kilitlendiğini, can yeleklerinin dağıtılmadığını ve su alan geminin geri dönme taleplerine rağmen yola devam edildiğine dair ihmaller zincirini dile getiriyor.
Liman yetkililerinin fırtınalı havada izin vermesini değerlendiren KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı "Tecrübeli bir kaptandı, bu sefere çıkmayabilirdi. Ölü dalgaların olduğunu biliyordu" açıklamasını yaptı. Arıklı, kaptanın "Ben bu sefere çıkacağım" dediğinde, liman başkanlığının izin verdiğini belirtti. KKTC Başbakanı Ünal Üstel de sefer iznini veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığına dikkat çekti. Bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını ve yerlerine yeni sorumluların görevlendirildiğini bildiren Başbakan Üstel "Kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23