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Göklerin yeni kralı görev başında! Yerli gurur GÖKBEY için geri sayım bitti

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Göklerin yeni kralı görev başında! Yerli gurur GÖKBEY için geri sayım bitti

Türk havacılık tarihinin en stratejik projelerinden biri olan yerli ve milli T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girmek için hazırlıklarını tamamladı. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve toplam sipariş adedi 83'e ulaşan bu üstün teknoloji platformunun ilk teslimat töreninin yarın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Emniyetin yanı sıra Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı envanterine de dahil edilecek olan helikopter, ülkenin operasyonel gücüne güç katacak.

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Foto - Göklerin yeni kralı görev başında! Yerli gurur GÖKBEY için geri sayım bitti

Güvenlik güçlerinin havadaki yeni gözü olacak GÖKBEY için bugüne kadar verilen toplam sipariş adedi ise etkileyici bir rakama ulaşarak 83 adedi buldu. Başarılı test süreçlerini ardında bırakan helikopter, yalnızca Emniyet Genel Müdürlüğü ile sınırlı kalmayarak Türkiye'nin diğer kritik kurumlarının da envanterine dahil edilecek.

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Foto - Göklerin yeni kralı görev başında! Yerli gurur GÖKBEY için geri sayım bitti

Bu kapsamda platform; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve özel olarak tasarlanan ambulans helikopter konfigürasyonuyla Sağlık Bakanlığı hizmetine sunulacak.

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Foto - Göklerin yeni kralı görev başında! Yerli gurur GÖKBEY için geri sayım bitti

Çok yönlü yapısı, üstün performans özellikleri ve modern aviyonik sistemleriyle dikkat çeken GÖKBEY, hem arama-kurtarma faaliyetlerinde hem de acil sağlık hizmetlerinde kritik bir rol üstlenecek.

#4
Foto - Göklerin yeni kralı görev başında! Yerli gurur GÖKBEY için geri sayım bitti

Mavi vatanın korunmasından karadaki operasyonlara ve acil sağlık nakillerine kadar geniş bir yelpazede görev yapacak olan bu milli gurur, Türkiye'nin havacılık alanındaki dışa bağımlılığını sonlandıran en somut adımlardan biri olarak kayıtlara geçiyor.

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Foto - Göklerin yeni kralı görev başında! Yerli gurur GÖKBEY için geri sayım bitti

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