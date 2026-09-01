Göklerin yeni kralı görev başında! Yerli gurur GÖKBEY için geri sayım bitti

Türk havacılık tarihinin en stratejik projelerinden biri olan yerli ve milli T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girmek için hazırlıklarını tamamladı. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve toplam sipariş adedi 83'e ulaşan bu üstün teknoloji platformunun ilk teslimat töreninin yarın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Emniyetin yanı sıra Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı envanterine de dahil edilecek olan helikopter, ülkenin operasyonel gücüne güç katacak.