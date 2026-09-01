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Ekonomi
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Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik!

ABD’den gelecek istihdam verisi öncesinde küresel jeopolitik riskler tırmanırken döviz piyasası yeniden hareketlendi.

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Foto - Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik!

Dolar 48,28 TL’ye tırmanırken, euro 56,07 TL seviyesine yükseldi; sterlin ise 65,42 TL’de sabit kaldı.

#2
Foto - Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik!

Altın ve gümüş piyasalarında olduğu gibi döviz tarafında da yatırımcılar, bu hafta ABD'den gelecek kritik istihdam verilerine kilitlenmiş durumda.

#3
Foto - Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik!

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yüzde 2'lik enflasyon hedefine vurgu yapan temkinli açıklamalarının yarattığı etki sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Warsh'ın faiz adımlarına duyduğu saygıyı yinelemesi ve Orta Doğu'da İran'a yönelik yeni askeri hamle tehditlerinde bulunması piyasalardaki jeopolitik risk algısını sıcak tutuyor.

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Foto - Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik!

Bu gelişmelerin gölgesinde uluslararası piyasalarda güç toplayan Dolar Endeksi, bugün hafif bir yükseliş kaydederek 99,500 puan seviyelerine tırmandı.

#5
Foto - Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik!

Doların küresel çapta sergilediği bu dirençli duruşla birlikte yurt içinde dolar kuru 48,28 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Foto - Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik!

Geçtiğimiz hafta cuma günü Warsh'ın faiz mesajları sonrasında 56 TL bandının altına kadar gerileyen euro kuru ise yeniden toparlanma çabasıyla bugün 56,07 TL seviyesinden alıcı buluyor. Düne kıyasla yatay bir seyir izleyensterlin ise 65,42 TL seviyesini koruyor.

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