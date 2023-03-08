2023-03-08 22:28:00 Microsoft’un tahtı sallanıyor! Rekor kayıp
ABD'de Windows'un müşteri kaybetmeye devam ettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan araştırmaya göre Windows'un pazar payı yüzde 57,37'ye düşerken, macOS yüzde 29,62 ve Chrome OS yüzde 7,47 pazar payı elde etti. Uzmanlar, Apple'ın ürün çeşitliliği ve Chromebook'ların alışkanlık sebebiyle artan kullanımının Windows'un düşüşüne sebep olduğunu belirtiyor. Windows, yeni güncellemeler ile pazarın yarısından fazlasına hakim olmayı hedefliyor.