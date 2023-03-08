Microsoft’un tahtı sallanıyor! Rekor kayıp

Geçtiğimiz şubat ayında bağımsız bir kuruluşun yaptığı araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletlerinde Windows hızla müşteri kaybediyor. Marka aslında Dell, HP ve Lenovo gibi hem yerel hem global markalarla iş birliği yapıyor. Bu iş birlikleri Windows’u işletim sistemi konusunda dünyaya hakim marka yapsa da anavatanındaki tahtı sallantıda.