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Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı

  • Amerikalı teknoloji devi Microsoft, ezeli rakibi Apple'ın piyasa değerini 8 yıl sonra aşarak dünyanın en değerli şirketi ünvanını geri aldı.

  • ABD'li teknoloji devi Microsoft, ezeli rakibi Apple'ın piyasa değerini 8 yıl aradan sonra aşarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Microsoft'un New York borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba yüzde 3'ün üstünde değer kazanarak hisse başına 110,99 dolara kadar yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerdeki artışla birlikte yaklaşık 850 milyar dolara ulaştı.

  • Böylece, ezeli rakibi Apple'ın 845 milyar dolarlık piyasa değerini 8 yıl sonra yeniden aşan Microsoft, dünyanın en değerli şirketi ünvanını da geri aldı.

  • Apple'ın dünyanın en değerli şirketi konumunu kaybetmesinde, hisse senetlerinde son dönemde Iphone'lara yönelik talebin azalması ve ticaret savaşının arzı olumsuz etkileyeceği endişeleriyle yaşanan düşüş belirleyici oldu.

  • Şirketin hisse senetleri, son 3 ayda yüzde 20'nin üzerinde değer kaybederek hisse başına 171 dolara kadar geriledi.

  • Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı

  • Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı

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