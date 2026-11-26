Miço’nun uykularını kaçıran milli mühimmattan tam isabet! TOLUN L Yunan’ın tüm planlarını çöpe atacak
ASELSAN'ın tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği lazer arayıcı başlıklı TOLUN L mühimmatı, ilk kez entegre edildiği Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışında hedefi 12’den vurdu. Mühimmatın Türkiye'nin caydırıcılık gücüne büyük katkı sağlayacağını belirten stratejist emekli Albay İbrahim Keleş, "TOLUN L’nın Yunanistan’ın adalarla ilgili harp planlarını çöpe götürebilecek bir mühimmat olduğunu söyleyebiliriz." dedi.