TOLUN L'nin AKINCI'ya kazandırdığı kabiliyetleri değerlendiren Strateji ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş, Hürriyet'e yaptığı açıklamada mühimmatın sağladığı uzaktan atış imkanının hava platformlarının karşı tarafın hava savunma sistemlerinden uzak kalmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. AKINCI'nın mühimmatı uzun mesafeden bırakabilmesinin ve TOLUN L'nin hedefe doğru süzülerek ilerlemesinin operasyonel açıdan avantaj sağladığını dile getiren Keleş, bu kabiliyetin Türkiye'nin caydırıcılığı açısından da önemli olduğunu ifade etti. Özellikle Yunanistan'ın Ege adalarına yönelik askeri planlamalarına dikkat çeken Keleş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yunanistan’ın zaman zaman harp planlarına bakıyoruz. Kendi Genelkurmay Başkanlığının üzerinde çalıştığı planlar var. Bu planlarda adaların silahlandırılması ve Türkiye’ye en yakın adalardan Türkiye’ye karşı saldırı gerçekleştirilmesi gibi senaryolar bulunuyor. Bu adaların bize uzaklığı da çok fazla değil. TOLUN L, söz konusu adalardaki hava savunma sistemlerini, diğer harp araçlarını ve silah sistemlerini uzaktan, nokta vuruşuyla imha edebilecek bir mühimmat."