Ayasofya avlusundaki yer altı yapılarının ilk kez 1935-1936'da sınırlı araştırma ve belgeleme çalışmalarına konu olduğunu aktaran Diker, 2020'ye kadar avlunun altındaki geniş yer altı yapılarının kapsamlı biçimde araştırılmadığına dikkati çekti. Diker, 2020'de FSMVÜ'nün desteği ve Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle gerçekleştirilen Ayasofya Yer Altı Yapılarının Üç Boyutlu Belgelenmesi Projesi'nin, 2025'te başlatılan çalışmaların bilimsel dayanaklarından birini oluşturduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2025'te başlatılan temizlik ve restorasyon çalışmalarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaklaşık 90 yıl önce başlattığı araştırmaların kapsamlı biçimde sürdürülerek tamamlanması bakımından da önem taşıdığını kaydeden Diker, çalışmalarla Ayasofya'nın çok katmanlı yer altı mimarisinin Türk ve dünya kamuoyuna tanıtılacağını ifade etti.