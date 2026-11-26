Mısır'dan Türkiye yalanlaması: Dönen filan yok, hepsi burada
Mısır Hazır Giyim İhracat Konseyi Başkanı Fadel Marzouk, Türk tekstilcilerin Türkiye'ye döndüğü iddialarını yalanlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mısır Hazır Giyim İhracat Konseyi Başkanı Fadel Marzouk, Türk tekstilcilerin Türkiye'ye döndüğü iddialarını yalanlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Mısır Hazır Giyim İhracat Konseyi Başkanı Fadel Marzouk, Mısır'da hiçbir Türk hazır giyim fabrikasının kapanmadığını veya taşınmadığını belirterek, Türk yatırımlarının ülkenin hazır giyim sektöründeki en büyük yabancı yatırım olmaya devam ettiğini, bunu Çin yatırımlarının izlediğini vurguladı. Mısır'ın en büyük 10 giyim ihracatçısından beşinin Türk şirketi olduğunu belirten yetkili, Türk yatırımcıların sektördeki önemli varlığına dikkat çekti.
Marzouk, MBC Masr'da yayınlanan Al-Hekaya programına telefonla verdiği röportajda, Mısır'ın işçilik ve enerji maliyetleri konusunda da Türkiye'ye göre rekabet avantajını koruduğunu söyledi. Mısır'da tekstil işçilerinin ortalama aylık ücreti, ulaşım ve diğer ilgili masraflar dahil olmak üzere yaklaşık 220-230 dolar civarındayken, Türkiye'de asgari ücret yaklaşık 850 euroya denk geldiğine dikkat çeken Marzouk, elektrik fiyatlarının da Mısır'da kilowatt saat başına yaklaşık 0,05 dolar civarında olup, Türkiye'de 0,10 dolar olduğunu da sözlerine ekledi.
Bu açıklamalar, Türk üreticilerinin Mısır'ın hazır giyim sektöründe önemli bir rol oynamaya devam ettiği ve sektörün ihracat büyümesine ve genişlemesine katkıda bulunduğu bir dönemde geldi. Mısır'da giyim, tekstil ve ilgili kimya sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 200 Türk sermayeli fabrika bulunuyor.
Bu fabrikaların ihracatı 2024'teki 569 milyon dolardan 2025'te 693 milyon dolara yükselerek Mısır'ın toplam giyim ihracatının yüzde 21'ini oluşturdu. Türk şirketlerinin ihracatı, 2026 yılının ilk dokuz ayında da büyümeye devam ederek, 2025 yılının aynı dönemindeki 498 milyon dolara kıyasla yaklaşık yüzde 20 artışla 606 milyon dolara ulaştı.
Mısır'ın genel hazır giyim ihracatı da 2025 yılında yüzde 20 artarak 2024 yılındaki 2,846 milyar dolara kıyasla 3,394 milyar dolara ulaştı. 2026 yılının ilk dört ayında ihracat , bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 daha artarak 1,15 milyar dolara ulaştı (bir önceki yılın aynı döneminde 1,002 milyar dolardı).
Marzouk, ülkenin en büyük 10 hazır giyim ihracatçısından 5'inin Türk şirketi olduğunu da özellikle vurgulayarak, Türk şirketlerin Mısır ihracatında ne denli önemli olduğunu da vurguladı. Türk üreticiler de Mısır'daki genişleme planlarını açıkladı. Haziran 2026'da, Türkiye'nin Yeşim Grubu'nun bir iştiraki olan Jade Textile Egypt, ihracatını 2026 yıl sonuna kadar 285 milyon dolara çıkarmayı ve daha uzun vadeli hedef olarak 2029-2030'a kadar 500 milyon dolara ulaşmayı planladığını duyurdu.
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