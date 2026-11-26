Marzouk, ülkenin en büyük 10 hazır giyim ihracatçısından 5'inin Türk şirketi olduğunu da özellikle vurgulayarak, Türk şirketlerin Mısır ihracatında ne denli önemli olduğunu da vurguladı. Türk üreticiler de Mısır'daki genişleme planlarını açıkladı. Haziran 2026'da, Türkiye'nin Yeşim Grubu'nun bir iştiraki olan Jade Textile Egypt, ihracatını 2026 yıl sonuna kadar 285 milyon dolara çıkarmayı ve daha uzun vadeli hedef olarak 2029-2030'a kadar 500 milyon dolara ulaşmayı planladığını duyurdu.