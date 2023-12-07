Mevlana Celaleddin-i Rumi'den etkilendi! ABD'li Katolik profesörün İslamiyet yolculuğu

Hazreti Mevlana ve İslamiyet'le tanıştıktan sonra adeta yeniden doğduğunu ve Konya'ya yerleştikten sonra ikinci hayatına başladığını aktaran Fenter şöyle devam etti: "Mevlana'ya, Konya insanlarına, şeyhime, çelebilere çok büyük bir yakınlık hissediyorum. Burası benim için çok önemli ve özel bir yer. Burayı çok seviyorum ve burada kalmak, Türk vatandaşı olmak istiyorum. Çünkü hazreti Mevlana'nın beni buraya çağırdığına inanıyorum. Çağrıya uyup geldim. Huzurunda her gün 'ya sabır' çekiyorum. Biraz sabırsızlansam belki her şey kapanacak. Beklemek lazım, sabretmek lazım. Mevlana için hizmet vermeye devam edeceğim. İlk geldiğimde huzuruna çıkıp çok özel duygular hissettim. Orada kaldım, bekledim, sustum, hiçbir şey düşünmedim. Sonra bir ok geldi ve kalbimde patladı. Ağladım. Ne olduğunu, ne hissettiğimi anlamadım. Bu aşk mı, celal mi, cemal mi, hepsini hissettim ama bunu anlatacak kelime bulamıyorum. Ne hissettim bilemiyorum ama Mevlana'dan bir şey hissettim."