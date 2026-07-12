Meteoroloji'den çifte uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye'nin kuzeydoğu kısımları ile Akdeniz bölgesinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülüyor. Akdeniz'in Toroslar mevkisi ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak yağışlar geçiş yapıyor. Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunda gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösteriyor. Diğer tüm bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.