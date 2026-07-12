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Meteoroloji'den çifte uyarı!

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Meteoroloji'den çifte uyarı!

Meteoroloji'nin verilerine göre; hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken; Doğu Karadeniz, Toroslar ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel sağanak uyarısı yapıldı

#1
Foto - Meteoroloji'den çifte uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye'nin kuzeydoğu kısımları ile Akdeniz bölgesinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülüyor. Akdeniz'in Toroslar mevkisi ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak yağışlar geçiş yapıyor. Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunda gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösteriyor. Diğer tüm bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

#2
Foto - Meteoroloji'den çifte uyarı!

Hava sıcaklıkları iç ve güney bölgelerde artmaya devam ediyor. Bu bölgelerdeki sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif şekilde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde ise rüzgarlar güney yönlerden orta kuvvete ulaşıyor.

#3
Foto - Meteoroloji'den çifte uyarı!

MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZ Az bulutlu, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Meteoroloji'den çifte uyarı!

EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Meteoroloji'den çifte uyarı!

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#6
Foto - Meteoroloji'den çifte uyarı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğusunun yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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