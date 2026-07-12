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3 büyük hastanede gizli kamera skandalı: Sapık doktorun evinden tam 4 bin 500 kayıt çıktı

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3 büyük hastanede gizli kamera skandalı: Sapık doktorun evinden tam 4 bin 500 kayıt çıktı

Avustralya’nın önde gelen üç büyük hastanesinde görev yapan cerrah adayı Ryan Cho, tuvalet ve duş gibi mahrem alanlara yerleştirdiği gizli kameralarla yüzlerce kişiyi kaydettiğini mahkemede itiraf etti. Sanığın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen 4 bin 500'den fazla kayıt, sağlık camiasında büyük infiale yol açtı. "Takıntı derecesinde" suç işlediği belirtilen doktor adayı, kasım ayında görülecek nihai duruşmada cezasını bekliyor.

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Foto - 3 büyük hastanede gizli kamera skandalı: Sapık doktorun evinden tam 4 bin 500 kayıt çıktı

29 yaşındaki Ryan Cho, Austin Hastanesi, Royal Melbourne Hastanesi ve Peter MacCallum Kanser Merkezi'nde çalışanların ve hastaların kullandığı alanlara gizli kamera yerleştirerek binlerce özel görüntü kaydetmekle suçlanıyordu. Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cho, kendisine yöneltilen 13 suçlamayı kabul etti.

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Foto - 3 büyük hastanede gizli kamera skandalı: Sapık doktorun evinden tam 4 bin 500 kayıt çıktı

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerde yüzlerce mağdura ait binlerce fotoğraf ve videonun bulunduğu belirtilirken, Cho'nun eski ev arkadaşını da gizlice kayda aldığı mahkemede açıklandı. İlk etapta 900'ü aşkın suçlamayla karşı karşıya kalan Cho hakkında, savcılık ile savunma arasında yapılan anlaşmayla bazı suçlamalar birleştirildi ve dosya 13 ana suçlama üzerinden ilerledi.

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Foto - 3 büyük hastanede gizli kamera skandalı: Sapık doktorun evinden tam 4 bin 500 kayıt çıktı

Geçen yıl hastane personeline ait bir tuvalette gizli kameralardan birinin bulunmasının ardından gözaltına alınan Cho'nun elektronik cihazlarında yaklaşık 4 bin 500 video tespit edildiği açıklanmıştı. Savcılık, görüntülerin büyük bölümünün yüzlerce kadının banyolardaki en mahrem anlarını içerdiğini ve eylemlerin "takıntı derecesinde" olduğunu ifade etmişti. Savunma tarafı ise sanığın "karmaşık psikiyatrik ve psikolojik sorunlar" yaşadığını öne sürdü. Yaklaşık bir yıldır kefaletle serbest bulunan Cho'nun ailesinin yanında yaşadığı, zorunlu psikiyatrik tedavi gördüğü ve acil durumlar dışında hastanelere gitmesinin yasaklandığı belirtildi.

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Foto - 3 büyük hastanede gizli kamera skandalı: Sapık doktorun evinden tam 4 bin 500 kayıt çıktı

Ryan Cho, kasım ayında üç gün sürmesi planlanan ceza öncesi duruşma için yeniden mahkemeye çıkacak. Duruşmada mağdurlar da yaşadıkları mağduriyetin hayatları üzerindeki etkisini mahkemeye anlatma fırsatı bulacak. Burada verilecek değerlendirmelerin ardından sanık hakkında nihai ceza belirlenecek.

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Ccc

İşte İslam sız düzende yetişen bir doktor. Bazılarının örnek aldığı batı medeniyeti.
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