3 büyük hastanede gizli kamera skandalı: Sapık doktorun evinden tam 4 bin 500 kayıt çıktı

Geçen yıl hastane personeline ait bir tuvalette gizli kameralardan birinin bulunmasının ardından gözaltına alınan Cho'nun elektronik cihazlarında yaklaşık 4 bin 500 video tespit edildiği açıklanmıştı. Savcılık, görüntülerin büyük bölümünün yüzlerce kadının banyolardaki en mahrem anlarını içerdiğini ve eylemlerin "takıntı derecesinde" olduğunu ifade etmişti. Savunma tarafı ise sanığın "karmaşık psikiyatrik ve psikolojik sorunlar" yaşadığını öne sürdü. Yaklaşık bir yıldır kefaletle serbest bulunan Cho'nun ailesinin yanında yaşadığı, zorunlu psikiyatrik tedavi gördüğü ve acil durumlar dışında hastanelere gitmesinin yasaklandığı belirtildi.