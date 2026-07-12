3 büyük hastanede gizli kamera skandalı: Sapık doktorun evinden tam 4 bin 500 kayıt çıktı
Avustralya’nın önde gelen üç büyük hastanesinde görev yapan cerrah adayı Ryan Cho, tuvalet ve duş gibi mahrem alanlara yerleştirdiği gizli kameralarla yüzlerce kişiyi kaydettiğini mahkemede itiraf etti. Sanığın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen 4 bin 500'den fazla kayıt, sağlık camiasında büyük infiale yol açtı. "Takıntı derecesinde" suç işlediği belirtilen doktor adayı, kasım ayında görülecek nihai duruşmada cezasını bekliyor.